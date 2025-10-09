全球股市光輝10月　一表看海外主題ETF績效前10強

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

第三季全球股市強攻上漲後，海外主題ETF更成為10月份強攻要角，Cmoney資料統計至昨（8）日止，海外主題前十強在10月份以來的漲幅都逾5%，漲幅逾10%的海外主題ETF有兩檔，分別國泰數位支付(00909)、第一金太空衛星(00910)。

10月份海外主題ETF漲幅前十強，除了表現前強的前兩名為數位支付、太空衛星主題，其餘擠上十強榜的標的包括：生技醫療、半導體、清潔能源及電動車等主題，前十強在10月份以來的漲幅也都逾5%。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝說明，近期太空衛星ETF成份股好消息不斷，火箭衛星發射、商用化合作，及取得政府合約等，利多頻創也激勵不少個股股價創高，像是目前第一金太空衛星ETF成份股佔比最高達6.15%的星球實驗室(Planet Labs)，各國政府與企業對於地球觀測資料需求強勁，影像資料應用亦可作為無人機監測任務使用等，商用化及政府端合約推升營收可見度大幅提升。

另外，佔比達4.78%的第二大成份股黑天科技(BlackSky Technology)也發佈營運利多，包括取得美國國家地理局等大型國防及情報訂單，其中包括高頻影像與AI資料解析系統合約；佔比4.25%的第三大成份股AST太空移動(AST Spacemobile)則是宣布與美國威訊通訊(Verizon)達成商業合作計畫，從2026年起整合AST的低軌道衛星至手機服務，支援語音、數據及寬頻等，商業化應用落地是相關個股持續強勢上揚重要投資題材。

曾萬勝分析，太空衛星相關個股推動與大型通訊商、衛星企業合作，手機直連衛星功能成為新機標配下，電信商更願付費採購簽約衛星服務能，放大商業規模；此外，國防與政府訂單持續擴大，包括國防需求、通訊安全與資料整合服務等；另外，則是地球觀測(EO)與衛星影像整合農業、地理、地質、ESG及碳盤查等，商用需求與安全防災，空間運算及監測用途等，這也同步推升衛星部署及發射合約增加。

太空衛星產業具備中長期投資成長動能，曾萬勝指出，短期受惠指數被動資金流入，及產業併購及轉投資題材，帶來相關個股買盤；而中長期政策、國防、電信等三大支撐力，形成中長期股價推升動能。曾萬勝也提醒，太空衛星個股短期波動較大，但股價又持續上揚，產業強勢行情中投資人不妨採取分批投資，適度提升風險控管策略進場佈局。



