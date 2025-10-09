ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

集保結算所前進哈薩克世界集保論壇　分享永續金融實踐

▲▼集保結算所。（圖／集保結算所提供）

▲集保結算所董事長林丙輝(左)出席2025年WFC會議，與WFC主席Yedil Medeu(中)及韓國集保公司董事長Soonho Lee合影。（圖／集保結算所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

兩年一度的世界集保組織論壇(WFC)會議，9月24日至26日於哈薩克阿拉木圖舉行，集保結算所董事長林丙輝親自率團參與，與全球集保產業領袖進行交流，本次論壇邀集各國集保機構、交易所、保管銀行等超過75家機構、逾250位高階主管與代表齊聚一堂，聚焦於主題「集保機構的演變格局：因應交易後基礎設施的挑戰、機會與未來」，會中並由台灣集保結算所代表主講集保事業致力於市場ESG發展之實務分享，獲得與會者熱烈迴響。

林丙輝強調，面對AI與數位資產帶來的顛覆式創新，永續發展的全球共識，集保機構的角色已從傳統的後台，演變為驅動市場前進的關鍵樞紐，集保結算所非常榮幸能在WFC這個世界舞台上，分享台灣的ESG數據應用成果，並就跨境保管服務、真實世界資產代幣化(RWA)、數位化股東服務及數據加值應用等議題交換意見，鏈結全球資本市場脈動。

集保結算所為亞太地區集保組織(ACG)執行委員，林丙輝除出席WFC會議，與WFC主席、ACG主席、歐洲集保組織ECSDA主席、歐亞集保組織AECSD主席及韓國、印尼、日本等多國集保首長進行雙邊會談及交流，同時亦以執行委員身分，參加ACG執行委員會議與會員機構代表會議，透過積極參與國際組織運作，提升臺灣的國際金融影響力。

集保結算所企劃部經理汪明琇受大會邀請，主講「交易後產業於推動永續發展角色」實務案例分享：在資訊透明方面，集保結算所建置的「ESG IR平台」，匯聚六大國際主要評等機構數據，為企業與投資人提供中立客觀的ESG績效參考；在流程數位化方面，集保結算所傾力打造的「股務4e服務」，從股東會電子投票、視訊會議、股務事務電子通知，到股務事務e櫃台，建構全方位無紙化生態系，領先國際。
 

