國泰金前9月累計稅後淨利748億元　EPS 4.83元

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）公布9月稅後淨利97.4億元，累計前9月稅後淨利達747.8億元，EPS為4.83元，今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史同期新高，國泰證券累計稅後淨利為歷史同期次高。

國泰人壽9月稅後淨利60.3億元，累計前9月稅後淨利達344億元。單月獲利強健，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。9月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為141億元及45億元，維持強勁增長動能。

9月隨Fed重啟降息，且最新點陣圖暗示年內尚有降息空間，加以AI題材熱絡，帶動科技股領漲大盤，激勵股市持續創高。國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表現強健。截至9月外匯價格變動準備金餘額逾550億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，9月淨值比逾9%。

國泰世華銀行9月稅後淨利34.1億元，累計前9月稅後淨利346.9億元，年成長11%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額亦穩定成長，聯貸收入增加，推升整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好，截至9月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1140%，資產品質維持穩健。

國泰產險9月稅後淨利2.5億元，累計前9月稅後淨利超越去年全年水準，創下歷史新高達28億元，年成長27%，業務方面深耕各通路以擴大業務基盤，加深客戶互動頻率，提前布局前瞻性產業業務，9月簽單保費28.0億元，累計簽單保費達302.5億元，年成長10%，車險、工程險及火險累計簽單保費分別年成長6%、44%及6%。

國泰證券9月稅後淨利5.1億元，累計前9月稅後淨利30.7億元，仍創歷年同期次高，單月稅後淨利月成長12%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務，9月單月台股經紀市占率達4.56%，複委託成交量突破2,300億，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。

國泰投信9月稅後淨利2.2億元，累計前9月稅後淨利20.3億元，年成長15%，總管理資產規模為2.33兆元，較去年同期成長8%，9月美國FOMC會議宣布降息一碼，會後點陣圖顯示年底前尚有兩碼降息空間，加上AI需求持續強勁，帶動股債雙漲行情，美股、台股皆創下新高。

