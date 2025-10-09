新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科

▲輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）屬意北市科T17、T18基地設立台灣總部卡關，新壽於今（9）日再度發出聲明表明，均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係(Public-Private Partnership)，與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科園區。

新壽強調，對於北士科T17、T18之土地開發原就有完整之規劃，並已持續進行而無延宕；然為了國家公益，願意協助爭取輝達進駐北士科T17、T18，不僅與輝達簽訂MOU，更於7月16日致函台北市政府依地上權契約所約定之協調機制，就地上權移轉等事宜進行協調。然卻於次日(7月17日)接獲台北市政府以無爭議為由拒絕，致使本案無從開展甚憾。

新壽本於公司治理願與北市府合作，將輝達留在北士科之初衷迄未變更。然近日不實訊息紛擾，已讓美事一椿恐生變局，更讓協力之民間業者蒙受不白之冤。鑒於目前北市府與新壽就如何協力促成輝達入駐北士科T17、T18，既有不同之方案及意見，並已產生爭議，新光人壽期盼雙方回歸合約之協調機制，就地上權移轉方案以及其他市府所建議之方案一併進行協調，並請中央政府在雙方協調過程中參與並提供協助，儘速解決目前之僵局，俾利輝達早日進駐北士科，共創科技產業榮景。

