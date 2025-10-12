生活都是工作！台積電待1年「月加班60小時↑」想離職：很草莓嗎

▲原PO在台積電工作一年想離職了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

護國神山「台積電」高薪眾所皆知，但伴隨的是高工時、高壓的生活，有台積電員工指出，即將待滿一年，工時遠比預期長，每個月加班時數高達60小時，加上輪班制度，幾乎沒有自己的生活時間，雖然薪資不錯，但是生活品質變差，讓他很猶豫該不該繼續待下去，貼文掀起熱論。

原PO在Dcard發文，「覺得在台積工作不太開心，有點想下山了」，去年碩士畢業後便進入台積電，即將滿一年資歷，原本預估每月加班40小時，但實際上卻天天加班1.5至2小時，加上每月兩次假日值班，每月加班早已超過60小時。

長時間工作排擠了休閒與紓壓的機會，讓他感到壓力日漸增加，「回家基本吃個晚餐洗洗澡就差不多睡了」。他直言，自己並非特別重物質的人，只要能買些新衣服、燙頭髮、吃點美食就很滿足，雖然錢變多是快樂的事，但壓力也變大，「開心的生活還是比較重要，現在看著資產增加卻沒什麼感覺。」

他也拋出疑問，若跟主管反映工時太長，會不會被當作糟糕的下屬？只做一年就離職，會不會很草莓？之後會不會很難找工作？

貼文掀起熱論，「進來後會發現，原來你並不是那麼愛錢」、「WLB（Work-Life Balance）真的很重要，另一個很重要的是同事、工作氛圍，不然很多工作都很難做久」、「在台積年薪300、400萬，不如去一個工時2小，爽爽過，年薪150萬的，再去搞副業、投資、創業，我好幾個同學這樣反而賺更多，身心也健康很多」。不過也有網友指出，「每天加1.5-2小時，科技業有七成都這樣，設備商也是」、「每天才加2個小時…坦白說你是在幸福單位了」。