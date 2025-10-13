永慶加盟四品牌花蓮經管會支持植物人安養　認購10萬元園遊券

▲永慶加盟四品牌花蓮區經管會支持植物人安養，響應創世基金會「永續總動員」公益園遊會。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

為籌募植物人常年服務經費，創世基金會於9月27日舉行「永續總動員」公益園遊會，永慶房產集團加盟四品牌花蓮區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）熱情支持，不僅認購10萬元園遊券及13個攤位，並將當日義賣所得全數捐給創世基金會，以實際行動支持植物人家庭。

9月27日「永續總動員」公益園遊會在花蓮港天宮前廣場舉行，創世基金會將活動結合環保理念與公益行動，落實聯合國永續發展目標（SDGs）之「健康與福祉」指標，特別規劃3個趣味闖關活動，包括2關環保主題關卡，以及1關捐3張發票支持植物人照護服務，民眾只要闖關成功，即可從指甲剪、衛生紙及手動可愛小風扇三樣實用小禮物中擇一領取。此外，園遊會還有企業、民間單位擺攤義賣和美味食物攤位，而且每張園遊券皆附抽獎號碼，最大獎為國內離島旅遊機票，創世基金會期盼以多元趣味方式，吸引更多民眾熱情參與。

▲創世基金會院長游家慈(圖左)頒發感謝狀給永慶加盟四品牌花蓮區經管會，感謝認購園遊券、捐贈當日攤位所得逾25萬元支持植物人家庭。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團加盟四品牌花蓮區經管會劉協誠(圖左)發送中秋禮盒，感謝永慶四品牌同仁一起減輕植物人家庭生活的負擔。（圖／永慶房產集團提供）

永慶加盟四品牌花蓮區經管會除了認購10萬元園遊券外，同時認領13個攤位，由四品牌同仁親手製作油飯、滷味及飲料等小吃美食，當日所得超過15萬元，全數捐給創世基金會，為植物人家庭盡一份心力。永慶房產集團加盟四品牌花蓮區經管會劉協誠表示：「我們非常認同創世基金會的理念與服務精神，只要創世有活動，我們都會號召四品牌同仁一同支持，希望一起減輕植物人家庭生活的負擔。也希望我們的大力支持，可以達到拋磚引玉的效果，能吸引更多愛心人士加入公益的行列。」

永慶房產集團除了提供買賣屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，如贊助國中小運動發展、支持公益團體商品及舉辦捐血、園遊會等，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

