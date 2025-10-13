記憶體報價狂漲　分析師：三星 Q3 獲利挑戰三年同期新高

▲三星電子。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

受惠全球 AI 運算需求，DRAM 記憶體迎來漲價好時機，根據《路透》報導，分析師看好全球最大記憶體晶片製造商三星（Samsung ）的業績表現，第3季獲利可望挑戰3年新高。

三星將於14日公布2025年第三季初步財報。

報導稱，根據LSEG SmartEstimate對31位分析師的預測，三星電子預計7~9月營業利潤將達到10.1兆韓元（71.1億美元），這一數字將比去年同期成長10%。

分析師將三星業績復甦主要歸因於傳統記憶體晶片定價的提高，這將抵消高頻寬記憶體 （HBM） 晶片銷售疲軟的影響，因為三星尚未向 輝達（NVIDIA）供應其最新的 HBM 產品。

HBM 晶片對於AI開發至關重要，可以透過垂直堆疊晶片來降低功耗並處理大型資料集。

TrendForce （集邦科技）的數據顯示，第3季一些廣泛用於伺服器、智慧型手機和個人電腦的 DRAM 晶片價格較去年同期上漲了 171.8%。

儘管三星的傳統記憶體業務表現良好，但分析師表示，其向輝達供應最新 12 層 HBM3E 晶片的延遲損害了其利潤和股價。

分析師表示，隨著三星與OpenAI和特斯拉 等主要客戶達成供應協議，市場對三星股票和晶片業務（包括記憶體和合約晶片製造）的信心預計將有所改善。

自 7 月宣布與特斯拉達成晶片供應協議以來，三星股價已上漲逾 43%。