周永暉接掌台灣港務公司董座　要打底拔尖朝四大主軸邁進

▲台灣港務公司新舊任董事長交接印信，左起卸任董事長李賢義、監交人交通部常務次長林國顯，新任董事長周永暉。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(13)日在交通部林國顯次長主持下，舉辦新舊任董事長交接典禮，原任董事長李賢義卸任後，新任董事長由前交通部觀光署署長周永暉擔任。周永暉表示，為邁向2030的關鍵時刻要「打底拔尖」，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進。

周永暉現年66歲，為國立交通大學交通運輸研究所博士，曾任交通部觀光署署長、台灣鐵路管理局局長、鐵路改建工程局局長及中華顧問工程司董事長等職務，亦曾擔任港務公司董事，深耕交通領域超過40載，擁有紮實的專業背景與豐富的實務經驗，並以卓越的領導能力廣受肯定。

周永暉表示，台灣港務公司是百年企業，扮演著國家重要的港航發展。感謝李董事長過去帶領港務公司經營團隊的付出，尤其在困難的疫情期間及疫後成果，都是有目共睹，其將在此一基礎上持續努力，追求更多的突破。

▲交接典禮合影。前排左2起港務公司總經理王錦榮、前任總經理陳劭良、卸任董事長李賢義、監交人交通部常務次長林國顯、新任董事長周永暉及第一任董事長蕭丁訓。（圖／港務公司）

他認為航港產業與港埠業務的發展，必定是一方面持續公司成立之初心「團隊、誠信、專業、顧客」(即TIPC的團隊合作Teamwork的T、誠信經營Integrity management的l、專業服務Professional Services的P及創造顧客Create customers的C)不斷精進；另一方面，為邁向2030的關鍵時刻要「打底拔尖」，朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進。

今後港務公司要本著發揚海運精神，與業界互利共榮，並在交通部中央支持下，持續建設智慧港埠、精進安全效能；同時，為能引領全球商機，董總上下一條心，在董事會的支持下，做到創新永續轉型。