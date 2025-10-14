三檔ETF今同步掛牌　主動債券、ESG淨零一次到位

▲（右二）證交所董事長林修銘、（左二）富邦投信董事長黃昭棠、（右一）證交所總經理李愛玲、（左一）第一銀行信託處處長莊淑娟，共同出席富邦主動債ETF掛牌儀式。（圖／富邦投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF再添新勢力，由富邦投信發行的富邦動態入息（00982D）、富邦複合收益（00983D）、富邦淨零ESG50（009809）於今（14）日同步在證交所正式掛牌上市，由於00982D、00983D是市場首檔於證交所掛牌的主動債ETF。

富邦投信指出，00982D主動富邦動態入息100%布局投資等級債，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人，00983D主動富邦複合收益彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。

根據晨星（Morningstar）最新研究指出，相較於股票市場，債券市場因結構性特質與指數化限制，使得主動型基金經理人更有機會發揮專業優勢。

富邦投信董事長黃昭棠指出，富邦投信首檔主動式ETF 00982D、00983D，其中00982D最大特色在於靈活運用「雙率避險」策略，兩檔ETF透過動態調整利率與信用曝險，有效降低波動風險。同時，經理人亦可依市場變化調整利率與信用部位，並靈活運用多元資產與工具，積極尋找具潛力的聰明債，以創造超額報酬（Alpha）機會。

隨著全球進入降息循環，投資級債券具備利息收益與價格走升雙重優勢，成為穩健資金配置的首選。富邦投信建議，對於追求收益的投資人而言，正是透過主動式債券ETF進場布局的良機。

富邦投信固定收益投資部主管薛博升表示，降息使債市普遍受惠，若進一步觀察1984年、1989年、1995年及1998年四個經濟並未衰退的降息情境，統計降息後一年可見投資等級企業債券的表現平均為10.2%，優於政府公債的9.2%。而信用評級較低的非投資級債因為對經濟放緩的敏感度較高，因此過往好壞參雜，平均四個期間的報酬與勝率便稍稍低於投資級債及公債類資產。

00982D ETF經理人黃詩紋表示，近期公布多項經濟數據表現亮眼，S&P Global PMI顯示製造與服務業皆處於擴張區間，新屋銷售強勁成長，美國第二季GDP成長率從先前的3.3%進一步上修至3.8%，亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDP追蹤模型目前將第三季增速從先前預估的3.3%上調至3.9%，經濟數據可望支撐債券市場表現。

在降息預期升溫之下，債券殖利率明顯走低，加上短債利率已先下跌，且目前中長天期債券利率明顯高於短債利率，預期有助於長債買盤回溫，相關ETF是投資人可多加利用的投資工具。

00983D ETF經理人游陳達表示，關稅對產業影響並非全面性，即便面臨關稅影響，產業受到衝擊程度亦不同，以美國產業為例，即使面臨關稅影響，通訊、國防軍工、公用事業和金融等產業的表現優於其他行業，惟有透過主動篩選才能順應情勢。對於風險性債券而言，美國降息所帶動的資金寬鬆將可望挹注債券價格進一步走高，成長前景值得期待。

