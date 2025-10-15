ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日股慶祝行情 盤點強勢股 安倍經濟學二．○呼之欲出

圖／先探投資週刊 提供

高市早苗政策將延續安倍經濟學，擴大財政政策、日圓貶值策略、憲法修正案等，激勵日本股市表現強勁，但也要提防漲多後的回檔風險。

文／魏聖峰

有「安倍晉三的女弟子」稱號的高市早苗，日前選上日本自民黨總裁，日本國會將在十月十五日舉行選舉，來確認高市早苗是否為下一任首相？

安倍晉三應該是最近十多年以來日本民眾最懷念的首相。他曾兩次擔任首相，尤其是在第二任期間（一二年十二月～二○年九月），推出安倍經濟學，透過日圓貶值方式帶動國內物價上漲，是日本經濟後來能脫離三十多年通貨緊縮的關鍵。日經二二五指數在安倍執政期間累積漲幅達一．四六倍。還有安倍執政將近八年，是日本政治相對安定的期間，推出的政策得以延續，這都是安倍對日本政治與經濟帶來的正面貢獻。當高市早苗有可能是下一任日本女首相後，股民感到很興奮。

支持修憲 有利軍工產業

這次高市早苗能選上自民黨總裁，背後有麻生派的支持。今年已經八五歲的麻生太朗以及安倍晉三深受前總統李登輝的影響很大。雖然台灣與日本沒有正式外交關係，在高市早苗執政期間，對台政策將延續安倍先前策略─「台灣有事，就是日本有事」，高市執政應該會親台遠中。川普總統對早苗選上自民黨總裁一事感到高興，很早就發電報恭賀當選。未來日本與美國的關係可望更加親密。由於早苗背後有麻生派的支持，勝選後提出的自民黨幹部人選幾乎都是麻生派的人，能擴大她的政治能量，日本政治有機會穩定。

高市早苗屬於安倍派系，執政理念與安倍晉三類似。這包括了憲法與國防、經濟政策和外交與安全預料都會傾向安倍晉三當年執政的模式。憲法與國防方面，高市早苗與安倍晉三都支持修憲，特別是修改和平憲法第九條，以強化日本自衛隊的合法地位與國防能力。經濟政策上，高市未來可能不會全面主導經濟政策（因政治現實與權力分散），但她支持安倍的安倍經濟學路線，包括金融寬鬆與經濟刺激措施等。外交與安全方面，高市早苗支持安倍式強化日美同盟、對中國與北韓採取強硬外交立場；這也難怪早苗確定出線後，中國官方態度強硬，中國網民更是一片哀鴻。

也因為在經濟政策上將支持安倍經濟學路線，被市場視為「支持政府主導投資、公共支出擴張」的政治人物。市場預期她上台後可能推出較大規模的基礎建設投資、補貼、減稅或其他財政刺激措施，以拉動經濟成長。擴張性的財政政策對企業營收、訂單都有正面助益。尤其是對那些基礎建設、工程、建築、設備承包商等類股可能受益。雖然高市沒辦法全面主導經濟與貨幣政策（因有相關的經濟、財政與央行總裁負責），卻對這些主導官員有影響力。她主張寬鬆的貨幣政策和避免升息壓力。她在選舉期間曾表示，此時升息是笨行為等言論，市場解讀為她傾向鴿派或至少不會急於讓日本央行升息。

高市早苗政策有副作用

在寬鬆貨幣政策預期心理下，市場同時作出「日圓會走弱」的預測。高市勝選後至今，日圓匯價已經貶值到一五四．七七日圓。外資分析師推測，日圓未來可能到一六○。日圓貶值對於日本出口導向企業（汽車、電子、機械等）是正面。一旦日圓走向貶值道路，對日圓Carry Trade、渡邊太太借日圓炒股等現象可能會重現江湖，這對全球股市當然是有利的，上述原因對股市有利，尤其是被市場視為政策受惠標的。但也要提防炒股過頭也容易翻車，尤其是當前日股與美股都處於歷史高檔震盪。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2374期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

