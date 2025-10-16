台積電美國第2塊地來了！　魏哲家：發展「巨型晶圓廠聚落」

▲台積電董長魏哲家（右2）資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）今（16）日舉行第3季法說會，董事長魏哲家證實已在美國亞歷桑納州現有廠房附近將取得第2塊大面積土地，預計擴展為一獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB ）聚落，以支持先進製程客戶對智慧型手機、AI和HPC相關應用的需求。

魏哲家說：「在我們的美國先進客戶以及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，我們持續加速在亞利桑那州的產能擴充，我們正取得實質進展，並按計劃順利進行中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於客戶對AI相關的需求強勁，魏哲家指出，目前正準備將台積公司在亞利桑那州的技術加速升級至N2和更先進的製程技術。

魏哲家證實，即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，並為台積電提供更多彈性，以應對非常強勁的AI相關長期需求。

「我們的計劃將使台積公司在亞利桑那州擴展為一獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB ）聚落」魏哲家說，此舉用以支持先進製程客戶對智慧型手機、AI和HPC相關應用的需求。

而在其他海外據點同樣告捷，在日本據點上，魏哲家感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底以非常好的良率開始量產，第二座晶圓廠的營造工程則已經展開。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

在歐洲，台積電獲得了來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾。台積電在德國德勒斯登的特殊製程技術晶圓廠已經開始興建，並且進展良好。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

2奈米在竹科、高科發展

魏哲家指出，在台灣政府的支持下，我們正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。未來數年，我們將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。

魏哲家指出，透過拓展我們的全球製造足跡並持續在台灣投資，台積公司將能在未來數年繼續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。