AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電董事長魏哲家指出，由於強勁的AI需求，預計2025年全年營收以美元計，年增幅將接近30%中位數，同時，針對非AI市場也釋出好消息，魏哲家指出，目前非AI市場已經見底，並開始溫和復甦。

魏哲家表示，台積電第三季營收達331億美元，略高於先前財測，主要因為客戶對台積電先進製程的強勁需求。展望2025年第四季，台積電持續觀察到2025年全年與AI相關的需求強勁，至於非AI的終端市場，則已見底並呈現溫和復甦。魏哲家指出，台積電現在預計2025年全年營收以美元計，年增幅將接近30%中位數。

針對近期關稅及地緣政治影響，魏哲家則指出，雖然目前尚未觀察到客戶行為的變化，但台積電了解關稅政策潛在影響帶來的不確定性與風險，特別是在消費性及價格敏感的終端市場部門，台積電將持續關注，在充滿不確定性的環境中，也會持續專注於業務的基本面，也就是技術領先、卓越製造與客戶信賴，以進一步強化競爭地位。

魏哲家也表示，為因應長期市場需求結構性提升，台積電採用嚴謹且穩健的產能規劃制度。對外，台積電與客戶及其下游客戶密切合作規劃產能，涵蓋超過500家不同行業客戶，隨著製程技術日益複雜，台積電與客戶的合作關係現已提前一年進行，因此公司取得業界最深最廣的產能規劃視野。對內，台積電的規劃系統結合多個部門的專業團隊，採用自上而下以及自下而上的分析方法，評估市場需求並決定適當產能建置，這在AI相關業務需求高度預期的情況下尤其重要。

魏哲家也說，作為全球最可靠有效的產能供應商，台積電將持續與客戶密切合作，投資於先進製程、特殊製程及先進封裝技術，支持客戶的成長。同時，台積電也將維持嚴謹穩健的產能規劃方法，確保能為股東提供有利潤的產品。

在海外佈局部分，魏哲家說，台積電持續加速在美國亞利桑那州的產能擴張，相關計劃進展具體且執行順利。此外，鑑於客戶強烈的AI相關需求，台積電正準備加速技術升級，往N2及更先進製程發展。同時，也正積極取得鄰近第二塊地，以支持現有擴充計劃並因應強勁的AI相關需求。

在日本熊本的第二條生產線的建設也已啟動，在歐洲，台積電在德國德勒斯登的建設也已展開並進展順利，量產時間將視客戶需求與市場狀況而定。

至於台灣本土佈局，在政府支持下，台積電準備在新竹及高雄科學園區展開多階段的2奈米建設。此外，未來數年將持續投入台灣的晶圓廠及先進封裝設施。

關鍵字： 台積電

【根本浪漫韓劇片尾曲】她改編+韓文深情翻唱《沒出息》

