換4份工作「薪水停在31K」！妹子曝求職1狀況嘆：如何脫離基本薪

記者施怡妏／綜合報導

人人都希望擁有高薪工作，甚至達到年薪百萬，一名女網友表示，居住在高雄市工，過去一年換了4份工作，薪水依然沒有太大起色，現職行政助理月薪僅31K，還得外出跑腿卻無補貼，雖然有離職或轉行的念頭，卻不知該往哪個方向發展，且越接近基本薪資的工作，競爭越大，苦嘆「怎麼脫離基本薪資？」

一名女網友在Dcard發文，過去一年換了4個不同產業的工作，薪水依然沒有太大起色，第一份工作是與本科相關的國貿業助，月薪28K卻每天加班，後來陸續轉職至其他產業擔任行政助理，薪水皆不理想。

她現任職的公司表面上可準時下班，實際上試用期滿三個月後才發現根本不是這麼回事，即便每天外出跑腿5次以上，公司也未提供任何額外補貼，讓她感到身心俱疲。

雖然考慮轉行，卻不知道自己能做什麼，她曾試著自學程式語言，但因完全沒天分而放棄。她也觀察到，許多底薪偏低的工作反而競爭激烈，讓她更加迷惘，希望能找到一條「不用經驗也能錄取」、「競爭沒那麼大」的出路。

貼文曝光，網友給出許多建議，「找大公司，先不論大公司工作怎樣，大公司的招牌在履歷上就是很好用」、「可以繼續本科的工作，低薪就低薪，慢慢累積妳的經驗，積澱夠後當管理職薪水才會多」、「妳現在要嘛繼續熬年資，然後用經驗跳槽往低階管理層走，要嘛學其他技能轉職」、「沒有人無痛轉工程師的，只是背後的努力你沒看到，如果自學不起來，建議可以上政府補助的課不用錢。」