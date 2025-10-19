ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

宗教也要AI！擷發科攜麥睿資訊簽MOU　啟動智慧宗教計畫

▲▼擷發科技董事長楊健盟 (右) 麥睿資訊創辦人吳明宗 (左)。（圖／擷發科提供）

▲擷發科技董事長楊健盟 (右) 與麥睿資訊創辦人吳明宗 (左)。（圖／擷發科提供）

記者高兆麟／台北報導

ASIC晶片設計廠擷發科（7796）宣布，與專注於宗教數位轉型的麥睿資訊（Lifemap人生地圖）正式簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動「台灣智慧宗教計畫」。此項跨界結盟，將擷發科技的CAPS AI軟體設計平台與麥睿資訊的在地雲端服務「人生地圖」深度融合，為傳統宗教注入AI智慧科技，實現安全守護、互動體驗、與永續發展的三大轉型，開創台灣信仰場域的嶄新未來。

雙方合作將聚焦於開發具備智慧感知與沉浸式互動的新型態裝置，推出「淨化亭」與「祈福牆」等前導概念。此套由AI驅動的全天候守護系統，不僅將提供全天候主動感知場域內的風險預警，更轉化信眾祈願為動態光影與療癒音律，創造雙向情感連結，讓祈福儀式從傳統單向轉變為心靈對話，不僅提升場域安全，更強化文化傳承的溫度與吸引力。

擷發科董事長楊健盟表示：「AI的力量不應只停留在產業效率的提升，更應延伸到文化與社會價值的守護。這次的MOU是我們對『科技賦能人文』理念承諾的實踐。我們希望將AI落地應用於更溫暖的領域，讓智慧與信仰並行，讓AI成為社會善意的延伸。」

麥睿資訊創辦人暨執行長吳明宗補充：「科技與信仰的融合，旨在延續而非取代傳統。Lifemap平台將與擷發AI技術結合，將宗教轉型為祈福、公益、教育與永續一體的社會樞紐，平衡『科技效率』與『文化情感』，構築智慧宗教生態系。」

楊健盟指出，擷發科技近年持續推動AI跨域應用，從工業、醫療、AI機器人到文化永續，CAPS AI軟體平台皆能快速導入。此次跨足宗教場域，是AI應用邁向「全民共善」的重要一步，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「永續城市與社區」的精神。

「台灣智慧宗教計畫」將先從台灣北中南等指標性廟宇為特定試點展開，未來逐步擴及全台各地。透過AI的即時監控與數據分析，不僅能提升安全與管理效率，更能為環境監測、文化保存等議題提供精準解方。雙方將共同建立可持續發展的數位管理架構，協助宗教組織在現代社會中以更智慧、更永續的方式服務信眾。

楊健盟強調：「科技與信仰的結合，是人類文明邁向共感與永續的重要一步。這不只是兩家公司的合作，更是一個讓AI回歸人本價值、讓智慧服務社會的開始。」

