輝達北士科卡關　謝金河憂台新新光金「在乎小利失大利」

▲輝達進駐北士科尚未底定，新壽T17、T18先行舉行開工動土儀式，圖為台新新光金總經理林維俊（右2）、新光人壽董事長魏寶生（右1）。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）取得北士科T17、T18台灣總部用地一波三折，財信傳媒董事長謝金河今（22）日以「在大利與小利之間」分析台新新光金（2887）的策略，認為如果沒有看到未來大利，只在乎眼前幾十億或是百億的小利，恐怕會斷送未來發展的大契機！

謝金河（老謝）在臉書上指出，輝達的案子24日就要揭曉，但這次台新新光的決策者一直糾結在這塊土地以後開發利益有多大？好像是到嘴邊的肥肉不吃很多可惜的眼前小利上也覺得很不解？

老謝認為，當輝達看中這塊土地，如果新光人壽第一時間說可以把土地讓給輝達，不管有償或無償？台新新光金控願意與輝達結盟，合作，今後台新新光金控可以和輝達全面合作，扮演輝達的金流恊力者！如果這個行得通？這是台新新光金控直接切入AI大賽道的好機會！

謝金河指出，台新新光金若沒有看到未來大利，只在乎眼前幾十億或是百億的小利，恐怕會斷送未來發展的大契機！我們只能說可惜了！

以下是謝金河臉書全文：

在大利與小利之間

前天晚上參加了一個朋友邀約的飯局，餐廳敍上只有兩個焦點，一個是鄭麗文當選國民黨主席，對未來政局會帶來什麼影響？另一個是輝達的北士科T17，18最後會怎樣？

前者暫時不表，後者大家討論熱烈，有一個大家都知道名字的好朋友闢頭就說台新那兩個「儍蛋」在演動土典禮，是在演哪一椿大戲？我和林維俊總經理，魏寶生董事長太熟了。只能說我不知道！

不過，另一位重量級的金融圈大老語氣很重的說，如果輝達的案子搞丟了，台新新光金控在台灣社會恐怕成為人人喊打的對象，以後可能變成小小的金融機構！這話說得更重！我也不好說什麼。

這幾天，政治上的話題都是鄭麗文，她的明顯親中路線對國民黨，民進黨都會帶來很大的影響，效應還要持續看下去。而輝達的案子24日就要揭曉，我對這次台新新光的決策者一直糾結在這塊土地以後開發利益有多大？好像是到嘴邊的肥肉不吃很多可惜的眼前小利上也覺得很不解？

當輝達看中這塊土地，如果新光人壽第一時間說可以把土地讓給輝達，不管有償或無償？台新新光金控願意與輝達結盟，合作，今後台新新光金控可以和輝達全面合作，扮演輝達的金流恊力者！如果這個行得通？這是台新新光金控直接切入AI大賽道的好機會！

台新併了新光金控，這個價值上千億，台新新光金控市值也逼近5000億，目前富邦金約1.25兆，國泰金9800億上下，中信金8390億，往下是兆豐金和玉山金的五千多億，台新金從二千多億到4800億左右，正是處在「轉大人」的關鍵十字路口上。

這次台新新光金控若能搭上輝達列車，創造的效益會比併新光金控還大！如果沒有看到未來大利，只在乎眼前幾十億或是百億的小利，恐怕會斷送未來發展的大契機！我們只能說可惜了！