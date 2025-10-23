航港局開啟AI檢查新時代　船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

▲現場使用船舶智慧檢查系統。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升我國船舶檢查效率與航行安全，航港局積極推動「船舶智慧檢查系統」建置。新系統將於11月1日正式上線，導入先進的AI影像辨識與大數據分析技術，並開發手機「一鍵申辦」功能提供民眾申辦服務，打造全新便利化、標準化與智慧化的船舶檢查新模式，未來將持續精進AI影像辨識與大數據檢查模型，開創AI智慧檢查新里程碑。

▲AI影像辨識功能。（圖／航港局提供）

航港局局長葉協隆指出，國籍船舶每年平均檢查案件約1萬艘次，船舶檢查項目繁多且專業性高，因此建置智慧化檢查系統至關重要。本次新系統導入AI影像辨識應用，透過圖像自動比對技術，精準辨識船體外觀差異，能有效降低人為誤判風險，並顯著縮短人工檢查時間，提高檢查的準確性和作業效率。

航港局進一步說明，新系統亦導入大數據分析技術，運用貝葉斯機率模型進行風險分析，能依據船舶種類、船齡、噸位及航行水域等特徵，預測船舶高風險缺失項目與潛在風險，協助檢查人員針對高風險船舶進行重點檢查參考。

▲包括遊艇在內的船主個人化申辦服務。（圖／航港局提供）

此外，為讓民眾申辦更方便與即時掌握申辦進度，新系統提供包括遊艇在內的船主個人化申辦服務。民眾無需親自到臨櫃辦理檢查作業，可直接透過手機連結至新系統(https://svmapp.motcmpb.gov.tw/)，確認身分登入後即可使用「一鍵申辦」功能，免輸入任何資料，即可完成申辦與追蹤進度，帶給民眾更便捷友善的線上申辦體驗。