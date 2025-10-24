英特爾Q3財報激勵盤後飆9%　陸行之：結構性改變在發生

▲Intel,英特爾。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

英特爾（Intel）公布第3季財報，知名半導體分析師陸行之在臉書分析指出，英特爾第3季不但轉虧為盈，現金流竟然轉正，雖然對於第4季營收指引小幅不如預期，公司將重回虧損，但結構性改變正逐步發生。

但陸行之認為英特爾要更上層樓，這種結構性變化必須持續，也提出3大觀察重點，其一是否可以學OpenAI 永動機槓桿模式，再吸引重量級大咖砸錢投資；再者何時可以分割還在承受巨大虧損代工部門燙手山芋；第三是否可推出殺手CPU/GPU產品。

英特爾在美股23日正常盤以上漲1.24元或3.36%、38.16美元作收，但隨第3季季報公布，釋出正面訊息，盤後大漲9%，而今年至今為止，英特爾股價已上漲超過 87%。

以下是陸行之臉書內容：

還好9月25日的時候才說Intel換了CEO陳立武，也換了執行力，多了老朋友資金加持，少了美美的PPT，以後暫不稱呼其為阿斗了，先還其名，但繼續留業查看。果然陳總沒讓投資人及最近加碼的美國政府／川爺，軟銀孫總，NV教主失望，3Q25不但轉虧為盈，現金流竟然轉正，盤後突破40，盤前/盤後合漲超過10%，雖然4Q25營收指引小幅不如預期，公司將重回虧損，但結構性改變正逐步發生。

以下整理財報重點：

3Q25營收達136.5億美元，季增6%，年增5%，高於市場預期近4%，38%毛利率也高於市場預期近3ppts, 加上研發支出，銷售支出的裁減（裁員），營業利潤／虧損率從2Q25‘s -25%，3Q24的-45% 轉正為5%。

2. Intel 數據中心設計業務雖然營收緩慢回升，但部門獲利結構改善明顯，從去年同期的9%及2Q25的16%到3Q25的23%，雖然這沒有包括晶圓製造部門承擔的虧損。

3. 晶圓製造部門雖然還在賣100虧55元，但已經比去年同期的賣100虧133，及2Q25的賣100虧70好多了。

4. Capital density 從去年同期的49%及上季度的28%大幅降低至18%，看起來Intel 花不完之前說的180億美元資本開支，但公司應該不會大聲嚷嚷，否則不是打臉川爺的讓美國製造再度偉大。

5. 4Q25 營收指引 -6% to +1% q/q, 年減7%，比市場預期差個1ppts, 毛利率從3Q25的38.2%又下跌到34.5%， 公司將重回虧損，但僅小虧6億多美元。

6. Intel 今年股價已從底部回升翻倍，但要更上層樓，靠著4Q25指引明顯不足，結構性變化必須持續，這裡跟粉絲大大分享幾個 check points:

a. 除了美國政府，軟銀，Nvidia 外，還有哪些大咖客戶會學OpenAI 永動機槓桿模式，砸錢投資Intel (讓Intel 利息賺飽飽）加下單賺投資差價

b. 何時分割季虧20億/年虧超過80億的燙手山芋？神山是否共襄盛舉加技術入股？

c. 是否推出殺手CPU/GPU產品，可以從AMD/ARM手上拿回些份額? 跟Nvidia, Microsoft 在數據中心及AI PC新產品研發進度？