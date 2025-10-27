ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

▲台彩銷售資料顯示，民眾買刮刮樂的成本價已愈來愈高。刮刮樂示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

通膨壓力也蔓延到常被認為是彩迷小確幸的刮刮樂，原本面額100元的刮刮樂近幾年銷售比重逐年減少，今年以來更低於2成，且不是每個月都會發行面額百元的刮刮樂，連帶使得彩券行架上的百元刮刮樂不時缺貨，彩迷想買刮刮樂試試手氣，200元成為低消。

刮刮樂一直以來都是台彩金雞母，去年全國共賣出近新台幣840億元、年增逾15%，創下歷史新高，背後除了「買刮刮樂等於做公益」的形象深植人心外，去年全年共發行60款刮刮樂也創新高，加上透過產品組合的調整，台灣彩券默默提高200元面額刮刮樂比重，拉抬整體銷售金額也功不可沒。

以往台彩每年發行刮刮樂的款式約在50款左右，除了春節固定發行的2000元、1000元款式外，300元、500元的款式由於考慮彩迷平日口袋深度，每年都各發行5款左右，屬點綴性質，主力放在100元及200元的產品上，讓小資族、菜籃族、上班族等焦點客群，可以無痛從口袋掏錢一搏小確幸。

只不過，自第五屆公益彩券發行以來，台彩策略有所調整，去年不但發行款數躍上60款大關，面額200元的款式更高達34款，相當於每個月就有近3款新的200元刮刮樂上市，反觀面額100元的刮刮樂全年僅12款，扣除過年期間一次發行17款刮刮樂中的5款100元刮刮樂，去年3至12月僅有7款100元刮刮樂，彩迷等於近2個月才能等到1款100元刮刮樂上市。

今年以來這種意圖將彩迷平均投注金額提高的策略更為明顯，今年過年共發行16款刮刮樂，其中僅4款100元，3月至今更僅發行5款100元刮刮樂，以每個月發行2次、4款新品的速度估算，今年百元刮刮樂的發行款數恐再創新低，反觀200元刮刮樂今年以來已發行31款，占比近6成，台彩心態昭然若揭。

探究台彩策略的轉變也不難發現，為何銷售重心轉向刮刮樂，而非電腦型彩券，畢竟電腦型彩券「看天吃飯」，若當年度未有高額頭彩累積，要靠威力彩保證2億元、大樂透保證1億元的吸引力略有不足，今彩539雖有死忠彩迷，但台彩在新產品的開發上頻頻滑鐵盧，大福彩也撐不到4年即因銷售不如預期下市，僅能憑藉著每年農曆春節、端午、中秋靠加碼衝買氣，能創造的利潤相對有限。

刮刮樂就不一樣，在鎖住約6成的獎金支出率後，賣多少賺多少，加上彩迷多半具「立即就知道是否中獎」的偏好，也讓刮刮樂具有一定的支持者，台彩採取「刮刮樂海」的戰術也有效帶動業績，成為公益彩券整體業績頻創新高的主因。

2025-10-27 01:00

