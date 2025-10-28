鴻海科技日來了！開放100名粉絲進場　App報名抽iPhone 17 Pro

▲鴻海科技日將於11月21日至22日在台北南港展覽館登場。（圖／翻攝自鴻海官網）

記者閔文昱／綜合報導

鴻海科技集團27日宣布，年度盛會「2025鴻海科技日（HHTD25）」將於11月21日至22日在台北南港展覽館登場，活動邁入第六年。今年除邀請NVIDIA、SIEMENS等國際科技巨頭共襄盛舉外，21日開幕活動更首度開放100個名額，邀請鴻海股東與粉絲零距離體驗科技魅力，報名期限至11月5日止，中選者將於11月6日公布。

鴻海同時推出專屬活動App「HHTD25」，整合報名、導覽、議程、任務與抽獎功能，讓民眾可即時掌握活動資訊。即日起至11月15日止，只要下載App並完成報名，就有機會抽中最新iPhone 17 Pro、SHARP吹風機及空氣清淨機等多項好禮。

鴻海發言人巫俊毅透露，今年科技日將展示與輝達（NVIDIA）合作開發的新一代人形機器人，並揭示AI智慧工廠的應用成果，展現鴻海朝智慧製造與AI轉型邁進的決心。22日開放日則將迎接一般民眾入場參觀，鴻海強調，「HHTD25 App」將是活動期間的最佳導覽員，讓參與者全程沉浸於鴻海的創新世界。

報名網址： https://user163775.pse.is/8a3cpq



報名資格：



1. 鴻海官方 Facebook 粉絲團的追蹤粉絲



2. 有註冊鴻海官網及股東福利網會員之股東（以114年度股東通知書及股利通知書為主）



活動辦法：



1. 於即日起至 11 月 5 日 23:59 前填寫報名表並完成 3 題問答，答對者即擁有抽選資格。



2. 活動小組將於 11 月 6 日公布隨機抽選的 100 位幸運者，並透過 E-mail 和粉絲團公告通知。中選者需於 11 月 9 日23:59 前回覆確認出席意願。（未中選者則不另行通知）⁣

