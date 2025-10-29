美股5巨頭Q3財報火熱開跑　多頭續航添動能

▲美股進入超級財報周。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股迎來關鍵時刻！超過44%的企業將於本周密集公布財報，涵蓋聯合健康集團（UnitedHealth Group）、Visa，以及七大巨頭（Magnificent 7）中的微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）與Meta等五大科技龍頭。貝萊德投信表示，市場聚焦AI應用進展與企業獲利表現，預期本季財報可望再度成為推升美股多頭的重要催化劑，有機會帶動大型龍頭股續強。

「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）基金經理人楊貽甯指出，截至目前，美股約有近30%大型公司已公布第三季財報，69%的企業大幅優於市場分析師預期，比例優過去長期平均，顯示整體企業獲利韌性強勁，以及今年以來美國股市由EPS推動趨勢不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財報行情升溫，也帶動新掛牌的009813熱度飆升，自從10月20日上市後至10月27日，基金規模即突破55億元，達到保管費調降門檻，保管費率自0.14%降至0.12%。

楊貽甯分析，投資美股的關鍵仍在基本面與企業韌性。市值較大的龍頭公司擁有相對穩健財務體質、較強大品牌影響力與明確市場領導地位，較能發揮規模經濟優勢，可望掌握長線成長契機。

觀察009813前十大成分股之一的特斯拉在10月22日公布第三季財報，營收達281 億美元（優於市場預估），但 EPS 及毛利率下降低於預期，加上關稅與研發成本壓力，盤後股價一度下跌。然而，特斯拉同時公布自由現金流創紀錄達40億美元，現金部位突破416億美元，並強調FSD全自動駕駛、Robotaxi、人形機器人Optimus等AI願景，吸引長線資金回流，眾多分析師上調目標價，股價隨後反彈走高。特斯拉股價自今年四月低點以來累計漲幅已超過100%。

接下來本周的市場焦點將集中於五大科技龍頭的財報，包括微軟、蘋果、Alphabe、亞馬遜及Meta，這5家企業合計佔009813持股比重約四成。市場普遍看好 AI與雲端題材驅動下，科技巨擘可望持續展現較佳的成長動能，展望後市，楊貽甯表示，隨AI帶動資本支出熱潮，美國內需持續穩健、企業財測普遍正向，美股多頭行情可望延續。