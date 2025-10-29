ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美股5巨頭Q3財報火熱開跑　多頭續航添動能

▲▼紐約證券交易所(NYSE）,美股。（圖／路透）

▲美股進入超級財報周。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股迎來關鍵時刻！超過44%的企業將於本周密集公布財報，涵蓋聯合健康集團（UnitedHealth Group）、Visa，以及七大巨頭（Magnificent 7）中的微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）與Meta等五大科技龍頭。貝萊德投信表示，市場聚焦AI應用進展與企業獲利表現，預期本季財報可望再度成為推升美股多頭的重要催化劑，有機會帶動大型龍頭股續強。

「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）基金經理人楊貽甯指出，截至目前，美股約有近30%大型公司已公布第三季財報，69%的企業大幅優於市場分析師預期，比例優過去長期平均，顯示整體企業獲利韌性強勁，以及今年以來美國股市由EPS推動趨勢不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財報行情升溫，也帶動新掛牌的009813熱度飆升，自從10月20日上市後至10月27日，基金規模即突破55億元，達到保管費調降門檻，保管費率自0.14%降至0.12%。

楊貽甯分析，投資美股的關鍵仍在基本面與企業韌性。市值較大的龍頭公司擁有相對穩健財務體質、較強大品牌影響力與明確市場領導地位，較能發揮規模經濟優勢，可望掌握長線成長契機。

觀察009813前十大成分股之一的特斯拉在10月22日公布第三季財報，營收達281 億美元（優於市場預估），但 EPS 及毛利率下降低於預期，加上關稅與研發成本壓力，盤後股價一度下跌。然而，特斯拉同時公布自由現金流創紀錄達40億美元，現金部位突破416億美元，並強調FSD全自動駕駛、Robotaxi、人形機器人Optimus等AI願景，吸引長線資金回流，眾多分析師上調目標價，股價隨後反彈走高。特斯拉股價自今年四月低點以來累計漲幅已超過100%。

接下來本周的市場焦點將集中於五大科技龍頭的財報，包括微軟、蘋果、Alphabe、亞馬遜及Meta，這5家企業合計佔009813持股比重約四成。市場普遍看好 AI與雲端題材驅動下，科技巨擘可望持續展現較佳的成長動能，展望後市，楊貽甯表示，隨AI帶動資本支出熱潮，美國內需持續穩健、企業財測普遍正向，美股多頭行情可望延續。

關鍵字： 美股財報科技投資市場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

推薦閱讀

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

2025-10-29 12:01
象迷雞排到手！　中信證全台2000份不到半小時發光光

象迷雞排到手！　中信證全台2000份不到半小時發光光

為了替中信兄弟在甫結束中華職棒總冠軍賽的奮戰精神喝采，中國信託證券力挺中信兄弟，並感謝百萬的象迷在本次賽季的應援，今（29）日下午3點至4點全台分公司據點免費發雞排！

2025-10-29 16:30
美股5巨頭Q3財報火熱開跑　多頭續航添動能

美股5巨頭Q3財報火熱開跑　多頭續航添動能

美股迎來關鍵時刻！超過44%的企業將於本周密集公布財報，涵蓋聯合健康集團（UnitedHealth Group）、Visa，以及七大巨頭（Magnificent 7）中的微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜（Amazon）與Meta等五大科技龍頭。貝萊德投信表示，市場聚焦AI應用進展與企業獲利表現，預期本季財報可望再度成為推升美股多頭的重要催化劑，有機會帶動大型龍頭股續強。

2025-10-29 15:12
25.9萬股民開心！AI成分股領軍上攻　00918今順利填息

25.9萬股民開心！AI成分股領軍上攻　00918今順利填息

25.9萬名股民開心，大華優利高填息30（00918）今（29）日收盤價22.98元，再度順利填息，根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來配息累計達10次，其中共成功填息7次，填息實力有目共睹。

2025-10-29 14:57
黃仁勳將赴韓APEC　預告與三星、現代合作「川普、南韓都滿意」

黃仁勳將赴韓APEC　預告與三星、現代合作「川普、南韓都滿意」

根據外媒路透社報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間週二（28日）在華盛頓出席開發者大會期間受訪表示，他本週將前往南韓出席亞太經合會（APEC）企業領袖高峰會，並預告屆時將與南韓企業共同發布合作計畫，強調這些宣布「會讓美國總統川普與南韓民眾都感到高興」。

2025-10-29 12:55
台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

輝達執行長黃仁勳GTC大會，破除外界對AI泡沫的擔憂，也帶旺今（29）日台積電（2330）、鴻海（2317）等AI大型權值股表現，台股勁揚446.54多點，來到28395.65點新高，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，黃仁勳預估到明年底GPU出貨2000萬顆，代表產業前景無虞，接下來就觀察聯準會降息態度，在「AI+資金行情」催化下，無須預設台股高點，順勢而為。

2025-10-29 11:52
快訊／台積電飆1510元天價　台股漲400點衝28349新高

快訊／台積電飆1510元天價　台股漲400點衝28349新高

輝達（NVIDIA）2025年GTC大會釋放多項利多，帶旺權值股表現，台積電（2330）今日10點半以後攻上1510元新天價，市值刷39.15兆元新高，台股大漲400.34點，衝至28349.45點，同步破紀錄。

2025-10-29 10:37
綠岩能源首度參展智慧能源週　董座：雙引擎帶動集團成長

綠岩能源首度參展智慧能源週　董座：雙引擎帶動集團成長

綠岩能源集團（7833）今年以「能量」為核心主題，首度於台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）展出，展現集團全球布局的目標，同步揭示五大能源解決方案與兩大智慧平台系統，董事長葉孟恒也指出，集團未來營收將有雙引擎帶動，其一是以AI與自動化技術為核心的智能綠電交易平台，第二則是表後儲能。

2025-10-29 15:11
鴻海飆263元刷18年新高　董座劉揚偉輝達GTC秀肌肉

鴻海飆263元刷18年新高　董座劉揚偉輝達GTC秀肌肉

輝達GTC大會美國時間10月27日登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉應邀出席大會Pregame Show，談到集團在美國AI布局，激勵今（29）日股價開高走高，漲幅逾5%，上攻到263元，續創2007年8月以來新高。

2025-10-29 10:42
GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

輝達（NVIDIA）GTC供應商大會釋出對封測需求，創辦人暨共同執行長黃仁勳演說時公開點名感謝台積電（2330）、鴻海（2317）與日月光（3711），日月光今（29）日台股開盤衝上每股218元天價，同屬封測產業的京元電子（2449）亮燈攻上207元，也飆歷史新高。

2025-10-29 09:35

讀者迴響

熱門新聞

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

GTC釋放封測需求！日月光刷天價　京元電亮燈漲停飆新高

即／大樂透頭獎連12摃！下期上看4.8億

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

中信金宣布：台壽砸150億續租南港LaLaport

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

新台幣改版彭淮南曾說成本500億　央行今提3理改口「沒那麼多」

台塑三寶出脫南亞科共7.5萬張　套現74億元

威力彩2億獎落台南！老闆曝太子爺加持神蹟

快訊／兄弟象迷注意！　中信證券全台10據點明天下午發雞排

台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

00929每配必填？高息ETF誰升誰降？一文看懂！

即／威力彩2億一人獨得！獎落台南

鴻海飆263元刷18年新高　董座劉揚偉輝達GTC秀肌肉

快訊／台積電飆1510元天價　台股漲400點衝28349新高

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

APEC台灣代表團回應是否見川普

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366