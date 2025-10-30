快訊／台股收盤下跌7.21點　台積電持平至1505

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（30日）開高走低，加權指數終場下跌7.21點，以28287.53點作收，跌幅0.03％，成交量6146.56億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲55.5點開出，指數開高走低，盤中最高達28527.68點，最低28116.6點，終場收在28287.53點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1505元；鴻海（2317）上漲2元至262元；聯發科（2454）上漲10元至1310元；廣達（2382）下跌2元來到306元；長榮（2603）上漲6元至196元。
今天漲幅前5名個股為青松健康（6931）上漲5元，漲幅10％；百一（6152）上漲0.88元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.5元，漲幅9.98％；中航（2612）上漲5.5元，漲幅9.95％；萬海（2615）上漲7.9元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為旺宏（2337）下跌3.85元，跌幅10％；欣巴巴（9906）下跌4.85元，跌幅8.85％；光寶科（2301）下跌14元，跌幅7.18％；毅嘉（2402）下跌3.6元，跌幅6.67％；蔚華科（3055）下跌4.2元，跌幅6.64％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|青松健康（6931）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|百一（6152）
|9.68
|▲0.88
|▲10.0％
|州巧（3543）
|49.6
|▲4.5
|▲9.98％
|中航（2612）
|60.8
|▲5.5
|▲9.95％
|萬海（2615）
|87.4
|▲7.9
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|旺宏（2337）
|34.65
|▼3.85
|▼10.0％
|欣巴巴（9906）
|49.95
|▼4.85
|▼8.85％
|光寶科（2301）
|181.0
|▼14.0
|▼7.18％
|毅嘉（2402）
|50.4
|▼3.6
|▼6.67％
|蔚華科（3055）
|59.1
|▼4.2
|▼6.64％
資料來源：證交所
