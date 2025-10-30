ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台股收盤下跌7.21點　台積電持平至1505

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開高走低，加權指數終場下跌7.21點，以28287.53點作收，跌幅0.03％，成交量6146.56億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲55.5點開出，指數開高走低，盤中最高達28527.68點，最低28116.6點，終場收在28287.53點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1505元；鴻海（2317）上漲2元至262元；聯發科（2454）上漲10元至1310元；廣達（2382）下跌2元來到306元；長榮（2603）上漲6元至196元。

今天漲幅前5名個股為青松健康（6931）上漲5元，漲幅10％；百一（6152）上漲0.88元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.5元，漲幅9.98％；中航（2612）上漲5.5元，漲幅9.95％；萬海（2615）上漲7.9元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為旺宏（2337）下跌3.85元，跌幅10％；欣巴巴（9906）下跌4.85元，跌幅8.85％；光寶科（2301）下跌14元，跌幅7.18％；毅嘉（2402）下跌3.6元，跌幅6.67％；蔚華科（3055）下跌4.2元，跌幅6.64％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
青松健康（6931）55.0▲5.0▲10.0％
百一（6152）9.68▲0.88▲10.0％
州巧（3543）49.6▲4.5▲9.98％
中航（2612）60.8▲5.5▲9.95％
萬海（2615）87.4▲7.9▲9.94％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
旺宏（2337）34.65▼3.85▼10.0％
欣巴巴（9906）49.95▼4.85▼8.85％
光寶科（2301）181.0▼14.0▼7.18％
毅嘉（2402）50.4▼3.6▼6.67％
蔚華科（3055）59.1▼4.2▼6.64％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

推薦閱讀

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

全民關注的「全民＋1政府相挺」普發現金即將登場，LINE Bank、台新銀、元大銀、玉山銀等四家銀行公布抽獎活動，登錄民眾可抽現金、iPhone 17，獎金最高達11萬元，還有各類優惠券。

2025-10-30 13:05
台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

台股今（30）日高檔震盪，盤中數度翻黑，但網通股智邦（2345）受惠市場看好AI需求，獲美系外資出具報告力挺，盤中卻逆勢走揚挺進千金股俱樂部，為上市櫃第27檔千金股。

2025-10-30 12:27
11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

虛擬資產法送進立法院，而各國加速穩定幣納管，今（30）日財委會立委關心金管會對於穩定幣、加密幣監管態度為何？金管會主委彭金隆表態對虛擬資產市場發展態度是「循序漸進、謹慎友好」，專法上路將採類金融機構的「高度監理」，今年來已對11家幣商，合計開罰了1300萬元。

2025-10-30 12:13
快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

日本央行今（30）日宣布維持隔夜利率在0.50%不變，符合市場預期，日央隨即發布報告指日本的實際利率處於相當低的水準，經濟前景面臨的風險偏向下行。

2025-10-30 11:37
玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

玉山金（2884）競標三商美邦人壽（2867，三商壽）重大訊息公告陷入延遲揭露、摸黑交易的爭議，立委賴士葆今（30）日在財委會上轟金管會不作為成「路人甲」，金管會主委彭金隆否認這項說法，說明按程序證交所約需1周時間調查。

2025-10-30 11:27
群聯等6家半導體廠獲經濟部補助　估帶動981億產值

群聯等6家半導體廠獲經濟部補助　估帶動981億產值

為進一步強化臺灣在全球半導體產業的競爭力，並響應行政院「晶片驅動台灣產業創新方案」，經濟部產業技術司持續推動「IC設計攻頂補助計畫」，旨在支持國內IC設計業者投入具國際領先地位的晶片及系統研發。今年「IC設計攻頂補助計畫」在經濟部與國科會共同召開雙首長會議後，核定通過群聯電子、智成電子、力晶積成電子、奇景光電、瑞音生技與合聖科技等6家廠商的5項計畫，總經費達30億元，核定補助金額為8.4億元，預估將帶動產值達981億元。

2025-10-30 10:24
台股站上2萬8！ETF紅通通　一表看單日漲幅前10檔

台股站上2萬8！ETF紅通通　一表看單日漲幅前10檔

聯準會宣布降息，昨（29）日台股成功站上2萬8千點關卡，觀察成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名包括群益台灣強棒ETF（00982A）、群益台ESG低碳50（00923）、群益半導體收益（00927）、元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、主動野村台灣50（00985A）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦台50（006208）、保德信市值動能50（009803）、中信關鍵半導體(00891)都上榜，整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔。

2025-10-30 10:10
快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

記憶體股旺宏（2337）連日漲停衝高後法說會爆出「連9季虧損」重大利空，雖然董座吳敏求出面致歉並承諾重回經營梯隊，仍無法化解投資人的疑慮，今（30）日盤中數度跌停，開盤約半小時已灌入17萬張成交量，股民深套搖頭。

2025-10-30 09:45
熙特爾參展能源週AI能源管理技術　總座看好Q4營運還會更好

熙特爾參展能源週AI能源管理技術　總座看好Q4營運還會更好

熙特爾新能源（7740-創）今年參展「2025 台灣國際智慧能源週」，並以「Power Your Success 」為主軸，發表AI能源管理系統（EMS）與自研5MWh大型液冷儲能櫃，揭示台灣表後儲能的市場契機與產業轉型方向。

2025-10-30 14:57
聯準會降息一碼營造資金寬鬆　股市高檔震盪

聯準會降息一碼營造資金寬鬆　股市高檔震盪

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼，聯邦基金利率下調至3.75%～4%區間，符合市場預期，國泰世華銀表示，聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第三季財報獲利優於預期比例高達八成，帶動美股創高；不過，高評價水準恐加劇震盪，然而AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」，宜逢波段拉回之際分批布局。

2025-10-30 14:42

讀者迴響

熱門新聞

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

聯準會宣布降息一碼！符合市場預估

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

AI帶動散熱需求　邁萪預計11月下旬掛牌上市

快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

華爾街大佬示警：美國底層60％「高度依賴」頂尖1％

碼頭缺工嚴重已經無法24小時作業　我港口競爭力長期下滑

美股全面走揚　輝達市值突破5兆美元創紀錄

快訊／台股漲185點刷28480新高　台積電平天價1515元

金控砸錢併壽險　公會理事長陳慧遊：關鍵是「重置成本」評估

光寶科Q3每股賺2.05元創新高　AI伺服器與雲端電源需求帶動雙成長

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

中美貿易協議有助提振航運需求　但未必能扭轉美國經濟下行疑慮

配10%+漲12%！00768B配10%股民嘗甜頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366