快訊／台股收盤下跌7.21點　台積電持平至1505

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開高走低，加權指數終場下跌7.21點，以28287.53點作收，跌幅0.03％，成交量6146.56億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲55.5點開出，指數開高走低，盤中最高達28527.68點，最低28116.6點，終場收在28287.53點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1505元；鴻海（2317）上漲2元至262元；聯發科（2454）上漲10元至1310元；廣達（2382）下跌2元來到306元；長榮（2603）上漲6元至196元。

今天漲幅前5名個股為青松健康（6931）上漲5元，漲幅10％；百一（6152）上漲0.88元，漲幅10％；州巧（3543）上漲4.5元，漲幅9.98％；中航（2612）上漲5.5元，漲幅9.95％；萬海（2615）上漲7.9元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為旺宏（2337）下跌3.85元，跌幅10％；欣巴巴（9906）下跌4.85元，跌幅8.85％；光寶科（2301）下跌14元，跌幅7.18％；毅嘉（2402）下跌3.6元，跌幅6.67％；蔚華科（3055）下跌4.2元，跌幅6.64％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 青松健康（6931） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 百一（6152） 9.68 ▲0.88 ▲10.0％ 州巧（3543） 49.6 ▲4.5 ▲9.98％ 中航（2612） 60.8 ▲5.5 ▲9.95％ 萬海（2615） 87.4 ▲7.9 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 旺宏（2337） 34.65 ▼3.85 ▼10.0％ 欣巴巴（9906） 49.95 ▼4.85 ▼8.85％ 光寶科（2301） 181.0 ▼14.0 ▼7.18％ 毅嘉（2402） 50.4 ▼3.6 ▼6.67％ 蔚華科（3055） 59.1 ▼4.2 ▼6.64％

資料來源：證交所