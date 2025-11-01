真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

▲前排左起真理大學校友會總會長張聰聯、校長李宜芳，民國62年畢業的校友謝志堅與全體貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

真理大學於11月1日舉辦「真理大學60週年校慶演講與座談」，邀請曾任長榮海運與陽明海運董事長的傑出校友謝志堅，以「挑戰與展望：從長榮到陽明--關稅戰後貨櫃航運變局中的企業領導與人才佈局」為題專題演講。謝志堅坦言，以目前以哈情勢，他不認為紅海危機即將解決。

謝志堅分析，以哈停火至今已經過3週，但衝突仍持續上演，以色列要求哈瑪斯解除武裝，哈瑪斯要求以色列軍隊撤出加薩，他不認為雙方衝突能夠在短期內解決，紅海復航也難期待，不過紅海如果真的復航，釋出的約9%運力，對貨櫃船運市場衝擊會非常大

對於現場聽眾詢問萬海航運營運規模是否會超越陽明，成為台灣第二大與全球第九大，謝志堅指出，萬海是私人公司，也很敢衝，在疫情爆發後快速擴充船隊，而陽明因為官股公司，動不動就有黑函出現，公司高階難免保守，有多一事不如少一事心態，在2020-2023年一艘船都沒造，還好去年開始訂造18艘新船，租轉購船舶也有10艘，目前看與萬海在伯仲之間，陽明必須持續擴建新船以維持市場競爭力。

謝志堅在演講中，以45年海運實務經驗為基礎，深入分析全球貨櫃航運市場的最新趨勢與地緣經濟變化。他指出，關稅戰、供應鏈重組與東南亞市場的崛起，正深刻改變全球航運佈局；而航商面對市場分散與環保減碳政策的挑戰，必須在經營策略與人才培育上同步創新轉型。謝董事長並以親身經歷分享「從長榮到陽明」的轉型歷程與領導心法，強調企業家精神與團隊合作的重要性。

今日活動吸引產業界、校友與學校師生齊聚一堂，共同見證真理大學六十年來的辦學成果與永續願景。活動現場由音樂系室內樂演出揭開序幕，氣氛隆重熱烈，接著由李宜芳校長、校友總會理事長張聰聯及傑出校友會理事長白文亮致詞。

隨後的座談交流，邀請產學界重量級代表，包括：社團法人台灣全球商貿運籌發展協會榮譽理事長蘇隆德、美國SOLE國際物流協會台灣分會執行長鄒伯衡、台灣國際物流暨供應鏈協會創會理事長葉建明、台灣商港事業發展協會榮譽理事長廖超祥等人，針對全球供應鏈、產學合作及永續物流等議題進行深入對談。

接著進行人才培育MOU簽署儀式，由李宜芳校長代表學校與多家企業、協會及校友組織簽署，包括一路發國際物流、統一石化、穩達商貿運籌、東昱物流等公司，以及真理大學傑出校友會、台灣全球商貿運籌發展協會、美國SOLE國際物流協會台灣分會、台灣國際物流暨供應鏈協會與台灣商港事業發展協會，共同推動國際產學交流與人才培育平台。

真理大學董事長陳信良表示，六十年來，學校秉持馬偕精神，培育無數優秀校友，未來將持續深化產學合作，培育具國際視野與實務能力的新世代人才。