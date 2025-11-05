ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

群益00982A挾AI題材成立以來績效衝近50%　再配0.334元、年化配息率達9% 息利雙收

▲台股自川普關稅政策以來驚驚漲，主動式ETF挾AI題材表現更佳。群益台灣精選強棒主動式ETF （00982A）績效打敗大盤。（圖／ETtoday資料照）

▲台股自川普關稅政策以來驚驚漲，主動式ETF挾AI題材表現更佳。群益台灣精選強棒主動式ETF （00982A）績效打敗大盤。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普再祭關稅政策，引爆全球資本市場震盪，但AI題材火熱的半導體供應鏈卻逆勢強攻，撐起市場人氣。由群益投信推出的主動式ETF——主動群益台灣強棒（00982A），靠著精準布局台積電（2330）等大型成長股與多檔中小型隱形冠軍，成立以來含息績效近50%，打敗大盤，第2度配息登場，預估年化配息率達9%，在近期配息的台股主動式ETF中表現最佳，成為市場矚目的「息利雙收」新秀。


▲▼群益。（圖／業者提供）
▲00982A績效、配息表現俱佳。（圖／ETtoday製）

根據群益投信官網公告，00982A本次每單位配息金額為0.334元，以11月3日收盤價14.84元估算，年化配息率約9%，預計11月18日除息、11月17日為最後買進日、12月12日入帳。

精準布局AI供應鏈　隱形冠軍漲勢驚人

法人指出，台股今年靠AI題材一路向前衝，00982A精準卡位AI生態鏈核心供應商，包括金居（8358）、精測（6510）、旺矽（6223）、致茂（2360）、聖暉*（5536）、奇鋐(3017)與京元電子（3449）等7檔中小型隱形冠軍，近4個月報酬率落在85%至304%之間，火力全開。

▲▼群益。（圖／業者提供）

此外，00982A也同時納入台積電（2330）、鴻海（2317）與台達電（2308）等大型權值股，這3檔自美中關稅升溫以來漲幅達41%至141%不等，成為ETF穩定配息的「底氣來源」。

專家：AI需求剛起步　資本市場熱度未退
台北大學經濟系兼任助理教授劉名寰指出，目前AI相關需求仍在擴張階段，「資本市場很熱，但實體循環還沒走完」，基本面仍有支撐，加上美國聯準會（Fed）啟動降息循環，資金動能強勁，帶動先前上漲熱潮。

劉名寰分析，「雖然市場覺得漲多，但資金潮不退，AI供應鏈仍具成長空間。」他進一步表示，台積電雖在法說會中釋出「投資謹慎」訊號，但那是因海外設廠布局美國、日本、歐洲等處點開花，加上英特爾（Intel）在美國政府扶持下加速追趕先進封裝，「短期對台積電而言挑戰加大，但整體AI供應鏈仍是亮點，廠商甚至資本市場因應都需要更靈活。」
法人點名：主動式ETF更抗震、靈活選股勝被動。

法人認為，目前不同產業景氣表現不均，投資操作須更靈活。國內存款逾60兆元，若美國持續降息、台灣未跟進，資金勢必湧向台股。

至於2026年的投資策略，法人指出，「在實體經濟仍穩、消息面震盪頻繁下，主動式ETF的調整優勢就更凸顯。」00982A採「質化＋量化雙邏輯選股」，能同時掌握大型成長股的穩健動能，也挖掘中小潛力股機會，「不只賺價差，還能領息，是AI行情下兼顧攻守的代表。」

▲▼群益。（圖／業者提供）

關鍵字： 台股群益主動式ETFAI題材00982A

陸170公斤壯哥大秀8塊腹肌

