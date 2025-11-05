IEAT與韓國清州商工會議所締結姐妹會　打造台韓經貿新樞紐

▲IEAT台韓經貿聯誼會主任委員柯彥輝理事(左)與CJCCI會長車泰煥(右)代表簽署MOU，奠定未來長期交流與合作基礎。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

為持續深化台韓雙邊經貿合作，台北市進出口商業同業公會(IEAT)昨(3)日由台韓經貿聯誼會主任委員柯彥輝理事率團前往韓國清州市，與韓國忠清北道最具代表性的工商團體--清州商工會議所(Cheongju Chamber of Commerce & Industry, CJCCI)正式締結姐妹會。

本次締盟儀式由IEAT台韓經貿聯誼會主任委員柯彥輝理事與CJCCI會長車泰煥(Tae-Hwan Cha)共同簽署合作備忘錄，雙方將以此次締盟為起點，攜手打造永續合作平台，讓企業媒合、產業鏈對接、雙邊互訪不再只是一次性的交流，而是建立能持續推進、相互成長的長期夥伴關係。



圖右：IEAT考察團與姐妹會CJCCI於締盟儀式上合影留念，象徵台韓攜手共創合作新篇章

IEAT台韓經貿聯誼會主任委員柯彥輝於締盟儀式致詞時指出，清州為韓國中部的重要產業重鎮，在半導體封裝與生技醫療等領域具備完整的產業聚落，與台灣在供應鏈角色上高度互補。

IEAT此次與CJCCI正式締盟，雖說是「相見恨晚」，但雙方的合作正好可以「超前部署」，他特別提到，台灣在醫療器材領域擁有成熟的製造實力與靈活的中小企業體系，而韓國則在AI應用、生技研發與智慧醫療設備方面極具競爭力，為協助國際品牌拓展台灣市場，IEAT自2022年起便每年辦理「國際醫材代理媒合會」，迄今已邁入第四屆，匯聚來自多國的創新醫材品牌與台灣專業代理商對接，成果豐碩。

柯主委熱情邀請CJCCI明年籌組企業訪問團，親自前來參與「國際醫材代理媒合會」，藉由實地參與與一對一洽談，進一步拓展雙邊企業在產品、通路與技術合作上的機會，共同為台韓生技醫療產業開創更多實質性的合作契機。

CJCCI會長車泰煥亦於致詞中指出，去(2024)年接待IEAT時，對於IEAT的國際能量留下非常深刻的印象，能與IEAT這樣歷史悠久、會員龐大的專業公協會建立正式關係感到十分榮幸，兩會共享「協助會員拓展國際市場」的核心精神，透過本次締盟儀式建立，盼能藉此與台灣企業進行更深入的交流，共同為台韓企業創造可長可久的雙贏局面。

車會長另外也提到，該商會即將在11月底赴台回訪IEAT，也十分期待雙方能延續這份跨越國境的友誼與信任，在更多產業領域展開實質合作，成為台韓企業長期互惠、共同成長的重要契機。



IEAT考察團於參訪META BIOMED總部，深化台韓醫療產業交流，共拓智慧醫療與全球市場新契機

本次考察團亦透過CJCCI的安排，前往該商會會員-META BIOMED參訪，META BIOMED專注於牙科與手術用醫材的研發與出口，產品行銷全球80餘國，是韓國醫療器材出口的代表性企業之一。META BIOMED對IEAT 「國際醫材代理媒合會」表達高度表達參與的意願，期盼未來透過CJCCI籌組企業參訪團，親自探訪台灣醫材市場。

IEAT考察團此將陸續參訪韓國多家代表性企業，包含領先亞洲醫美市場的ID Hospital、掌管韓國全國電力系統的韓國電力公司KEPCO、在韓深耕多年的台資金融代表元大金控、專注智慧醫療與IoT應用的SOLUM Healthcare。藉由對不同產業的實地交流，團員得以掌握韓國當前經濟趨勢與新興技術發展動態，拓展國際視野，並尋找潛在合作契機。

IEAT與CJCCI的交流始於2024年，當時IEAT考察團首次拜會CJCCI，雙方對於締盟皆展現積極意願，經過一年多的持續推動，最終成功落實本次締盟儀式，象徵雙方從交流走向實質合作，也為台韓民間經貿交流樹立新典範。透過本次締盟，CJCCI成為IEAT全球第63國、第190個國際姐妹會。