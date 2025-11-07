ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF　穩領4%息

普發萬元別亂花，達人教戰從股價10多元的銅板價ETF篩選好標的，讓錢越滾越大。（示意圖，本刊資料照）

▲普發萬元別亂花，達人教戰從股價10多元的銅板價ETF篩選好標的，讓錢越滾越大。（示意圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

萬元紅包落袋，領到錢除了吃喝玩樂、享受生活，也可善用投資錢滾錢，而股市高檔震盪之際，抱緊優質ETF，門檻低也可分散風險，是小資族最友善的投資工具，本刊採訪3位達人帶路，從股價10多元的銅板價ETF篩選好標的，以1萬元紅包來說，貼個幾千元就能擁有1張ETF，簡單又聰明，打包一籃子股票可降低風險，爽爽買、安心抱。

「一棵種子放在口袋永遠不會發芽，但如果種在土裡，澆點水、曬太陽，它會變成一棵搖錢樹。」股海老牛說，萬元紅包就像種子，種在投資市場錢滾錢，而他推薦銅板價ETF爽爽買，「ETF就像是吃便當，裡面有菜有肉有飯，營養均衡，不必像個股一間一間公司費心研究，而1張1萬多元的ETF，小資就能參與市場，讓這筆錢持續滾錢。」

1、市值型ETF，00905 CP值最高

「高點不是不能買，而是要買得穩，市值型ETF貼著大盤走，不易受單一個股影響。」股添樂認為，股市高檔震盪，擁抱市值型ETF是打安全牌，00905（FT台灣SMART）11/6股價16.97元，小資族用萬元紅包再加碼約7,000元可擁有一張，他也提醒領到錢不要急著買進，目前估值較高，波段漲幅有限，靜待大盤回檔修正10％再進場。

股海老牛觀察，00905成分股集中在電子工業，占比76％，台積電占比超過3成，統計至11/5，00905今年以來漲幅24.79％，再看大盤指數今年1/2收盤為22,932.06點，至11/5收盤為27,717.06點，漲幅達21.4％，可見00905績效贏過大盤。

此外，採季配息的00905，年化配息率達4.33％，股海老牛認為，想要追隨大盤向上，並享有4％以上的殖利率，00905是CP值最高的市值型ETF。

2、債券ETF，短債抗震

股市位於高檔，而債市發揮低波動防禦功用，「存續期間短的最好，穩領債息，不怕波動。」股添樂認為，相較於長債對利率變動的敏感度高，易陷入劇烈震盪，短天期波動較小，且可鎖定不錯的收益。

股海老牛教戰，投資新手適合投等債ETF，殖利率4％～5％，「債券在投資組合中扮演穩定器的角色，而短債抗震，抱緊有安全感，也可做為『類現金』。」股海老牛推薦00985B群益0-5年期ESG投等債，11/6股價10.1元，目前殖利率5.7％，月月配，月月穩領債息。

3、主動式ETF，猛賺一波

「想要追求資產快速增長的熱血青年，搭上多頭行情的列車吧！」股怪教授謝晨彥建議，可選擇有爆發力的主動式ETF，例如00985A（主動野村台灣50）或00982A（主動群益台灣強棒）等，因其特色是主動選股、靈活調整，不受指數規則約束，創造超額報酬。

以00982A（主動群益台灣強棒）來看，統計自今年5/22上市以來至11/5，報酬率45.25％超越大盤，11/6股價14.52元；但他也提醒目前來到高位階，民眾領到萬元現金，靜待跌多時再買也不遲。


