旅天下前3季獲利創歷史新高　力拚明年首季掛牌上櫃

▲旅天下董事長李嘉寅。（圖／旅天下提供）

記者高兆麟／台北報導

旅天下聯合國際旅行社（6961）今日公告2025年1-9月獲利達9586.1萬元，創下歷史同期新高紀錄，較2024年同期成長24%，每股盈餘EPS 4.06元；累計2025年1-9月合併營收為32.4億元，較2024年同期衰退5.97%。旅天下自2023年興櫃掛牌以來穩健成長，櫃買中心審議委員會已於11月6日通過上櫃申請，預計2026年第一季上櫃掛牌。

旅天下表示，儘管全球旅遊市場受匯率波動與區域局勢影響，第三季仍維持穩健的獲利動能。公司受惠於國際長程團體旅遊回溫，其中「約旦旅遊8日│安曼城堡．佩特拉古城．傑拉什遺跡．死海漂浮．瓦地倫沙漠．星空泡泡屋」行程更榮獲 2025金旅獎殊榮；同時，全台品牌加盟通路穩定成長，且國人對日本旅遊產品的熱度不減，推升第三季整體營運表現亮眼。

旅天下指出，2025年初啟動的「拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合」三大策略，在第三季已展現成果。目前旅天下已穩定取得華航與長榮等國籍航空的機位，銷售成長。此外，隨著台灣虎航12月開航的高雄－熊本、台南－熊本及台南－沖繩等航線，將進一步強化南部出發產品布局。為深化與同業夥伴的合作，旅天下持續舉辦多元產品發佈與分享會，包括「香港跨年遊」、「沙烏地阿拉伯探索之旅」及「中亞經典路線」等主題，預計年底將舉辦北中南四地同步產品發佈會與聖誕電影首映會，以強化品牌交流與市場凝聚力。

旅天下自2015年成立以來，首創「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，今年適逢品牌創立10週年，已成為全台旅遊門市數量最多的品牌。隨著上櫃計畫穩步推進，旅天下正邁向全新里程碑，未來將以「百家門店、海外布局、產品多元化」三大方向並進，持續拓展版圖、深化品牌價值，邁向永續成長的新階段。