昱台國際前三季EPS1.96元　將設立馬來西亞子公司強化東協布局

▲昱台國際董事長劉枋(左)與總經理林興芳(右)今年10月20日為股票上櫃敲鑼。（圖／昱台提供）
記者張佩芬／台北報導
海空運承攬業昱台國際(7716)今(13)日董事會，通過114年第三季合併財務報告，單季營收4.74億元，淨利1201.9萬元，EPS0.59元；前三季受惠於亞洲供應鏈需求回升及東南亞貨量增長，合併營收15.26億元，營業毛利3.13億元，歸屬母公司淨利3927.5萬元，EPS1.96。董事會並通過今年在年底前設立馬來西亞子公司計畫。
昱台國際指出，今年以來全球客戶於東協市場的製造據點持續擴張，海運、空運及倉儲等物流需求保持穩定，公司透過深化區域佈局、優化營運效率與強化跨國協作，在東南亞主要市場均取得良好成果，帶動整體獲利表現穩健。
董事會通過設立馬來西亞子公司，完善東協供應鏈網絡
馬來西亞子公司總投資額度預計約100萬馬幣，並授權董事長可依實際營運需求分次匯入及增資。
昱台國際表示，馬來西亞為東協重要樞紐，新公司將承接馬國-新加坡、馬國-越南等跨境貨流，並支援電子、紡織與冷鏈產業客戶之區域運籌需求，有助提升集團整體品牌於東協市場的能見度與競爭力。
公司強調，此布局將有效提升服務效率，並加強對區域大型客戶的掌控度，是集團落實東協深度布局的重要一步。
昱台國際在今年10月28日以每股承銷價21元掛牌，今日收盤價26.50元。
