快訊／台積電狂殺35元至1425　台股重挫逾510點

記者林潔禎／台北報導
美股13日全面重挫，拖累台股今（14）日開盤表現，指數以下跌87.11點、27816.45點開出，跌幅擴大，指數重挫逾510點，跌破27400點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1425元，跌幅2.4％；鴻海（2317）下跌5.5元至246.5元；聯發科（2454）下跌15元至1230元；廣達（2382）下跌4元來到281元；長榮（2603）維持平盤至187.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌797.6點或1.65％，收在47457.22點；標準普爾500指數下跌113.43點或1.66％，收6737.49點；那斯達克指數下跌536.1點或2.29％，收在22870.36點；費城半導體指數下跌263.39點或3.72％，收6818.74點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|47457.22
|▼797.6
|▼1.65%
|S&P500
|6737.49
|▼113.43
|▼1.66%
|NASDAQ
|22870.36
|▼536.1
|▼2.29%
|費城半導體指數
|6818.74
|▼263.39
|▼3.72%
資料來源：證交所
