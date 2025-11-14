高階玻纖布供應吃緊　富喬、建榮逆勢走揚撐多頭信心

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
聯準會12月降息機率下滑，引發昨（13）日美股四大指數下挫，今（14）日台股跳空開低，玻纖布族群為少數逆勢抗跌族群，開盤半個小時，富喬（1815）成交量就衝破6萬張，成為櫃買成交量第一大個股，股價翻紅來到95.3元，而建榮（5340）則是逼近1.4萬張，股價急漲6.8%，上攻到68.5元，南亞（1303）、台玻（1802）一度翻紅。
明年輝達AI伺服器將推進到 Rubin 平台，對於傳輸速度、功耗及散熱要求大幅提升，相關高階PCB個股材料都將受惠，而玻纖布族群呈現個股輪動的格局。
富喬領軍在92.5元強勢整理，資金轉向建榮，今日攻高到68.5，創2023年9月以歷史新高，建榮為日東紡持股47.65%的台灣子公司，透過OEM模式支援母公司供應鏈佈局， Low DK自2024年出貨放量明顯，由於平均出貨單價較高，今年第二季毛利率進一步提升至16.25%，市場預期，隨著日東紡訂單滿載，建榮有機會分食接單。
AI伺服器從GPU轉向AI ASIC，PCB高階材料需求成長從CCL、玻纖布呈現倍成成長，市場預估，2025年M8等級CCL需求預估年增三倍，高階玻纖布供給僅年增100～150%，供需缺口明顯。
