比特幣崩跌抹去今年漲幅　加密貨幣投資人處於「極度恐懼」狀態

▲比特幣、示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

全球最大的加密貨幣比特幣周一跌破 9萬1500 美元，跌勢加劇，抹去了今年以來的所有漲幅，選擇權市場交易員紛紛做空，他們認為隨著資金雄厚的買家撤退，這波下跌遠未結束，交易員也正在為更大的損失做準備。

數據分析平台 CoinMarketCap 編製的情緒指數顯示，加密貨幣參與者正處於「極度恐懼」的狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《彭博》報導，市場情緒的轉變迅速而劇烈。對下行保護的需求，尤其是在9萬美元、8.5萬美元和8萬美元這幾個價位明顯激增。根據Coinbase旗下Deribit的數據，本月稍後到期的保護性選擇權交易尤其活躍。

報導稱，就在幾周前，比特幣價格飆升至高點，而如今，交易員們已經搶購了價值超過 7.4 億美元的合約，押注比特幣價格將在 11 月底繼續下跌，遠遠超過了看漲頭寸的興趣。

專門從事去中心化金融的公司 Ergonia 的研究主管 Chris Newhouse 表示，缺乏基於信念的現貨需求變得越來越明顯，因為過去6個月累積部位的買家現在發現自己嚴重虧損。

雖然全球最大企業比特幣持有者MicroStrategy上周斥資8.36億美元購入8,178枚比特幣，總持有量接近65萬枚，為7月下旬以來最大手筆買進動作，但他的一些同行企業卻面臨著越來越大的壓力，不得不出售資產以保護其資產負債表。

這種拋售造成了一種心理壓力，市場上擠滿了投資者，他們虧損太深，無法繼續買入，但又不願止損。

更大的經濟因素也在影響市場情緒。交易員們正密切關注輝達公司19日美股盤後發布的財報，該財報被視為科技股和投機風險的風向標，以及市場對聯準會12月可能降息的預期變化。標普500指數下跌超過1%，打擊了各類風險資產的市場情緒。

Kaiko研究分析師Adam McCarthy表示，我認為聯準會和人工智慧泡沫的討論是年底前加密貨幣和風險資產面臨的兩大主要不利因素。人工智慧風險可能會加劇並影響加密貨幣市場的風險情緒，再加上聯準會官員的言論，比特幣很可能將持續下跌。」