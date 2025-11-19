首檔台股科技主動式ETF問世　00992A預計12／8開募

▲主動群益科技創新ETF 12/8開募，群益投信董事長賴政昇(右3)、群益投信總經理陳明輝(左3)、群益投信資深執行副總林慧玟(右2)、群益投信ETF及指數投資部主管張菁惠(左2)、00992A主動群益科技創新ETF經理人陳朝政(右1)、群益投信投研部主管陳沅易(左1)。（圖／群益投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今年國際金融市場儘管有川普關稅之亂，全球主要股市繳出頻創新高的好成績，台股突破2萬8千點創下新高，主動式台股ETF 受到投資人青睞，群益投信繼5月推出主動群益台灣強棒（00982A）後，再度推主動群益科技創新ETF（00992A），該基金採季配息並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，掛牌價為10元，並預定於12月8日展開募集。

群益投信台股ETF研究團隊表示，一直以來有個投資迷思，就是在台股創新高之際，投資人到底需不需要居高思危？這個答案在主動式台股ETF問世後，迎刃而，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，每日都可以即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。

群益00992A經理人陳朝政強調，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。現階段，隨著美中關係緩解，加上CSP資本支出持續擴張、AI算力需求快速成長，NVIDA股價的好表現，也將同步推升台股AI供應鏈上漲。

展望未來，12月降息機率仍高，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，有利股市表現。此外，觀察四大CSP近期財報數據，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。

00992A操作上採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業。

00992A具有科技雷達選股策略，不只是台積電，只要能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機全部都會偵測入，以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。

