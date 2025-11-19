創台資銀行首例　國泰世華新加坡分行首推企業債券服務

殺很大！外資砍台股915億元 創史上第4大

受到美股重挫拖累，今（21）日台股開低走低，終場大跌991.42 點或跌幅3.6%，以26434.94 點作數，外資賣超915.36億元，賣超金額創下史上第四大，值得注意，權王台積電（2330）收盤出現最後一筆7986張賣單，股價下跌70元或跌幅4.81%，以1385元作收，今日外資若是大賣台積電，意味台股整理時間恐怕會拉長。

快訊／陳立武發聲！ 首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

英特爾（Intel）近日捲入台積電（2330）前高層轉職風波，市場也質疑是否涉及商業機密外流。根據外媒彭博社報導，Intel執行長陳立武（Lip-Bu Tan）19日受訪時首度回應，強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。

美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線 SCFI今日下跌3.98%

超大型攬貨公司負責人指出，美西線今(21)今日現貨市場運價再跌50美元，每大箱(40呎櫃)收1450美元，以目前五到六成裝載率，已確定是虧本價。上海航運交易所今(21)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌3.98%，來到1393.56點，其中跌幅最高的是南美線的18.04%，其次是美西線跌幅9.76%。

台股重摔991點季線失守 國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

受到美股重挫影響，台股今（21）日下殺991.42點，以26434.94點作收，季線失守，刷史上單日第6慘，目前正在護盤階段的國安基金操盤人、財政部次長阮清華信心喊話：「國安基金還在場內，會視國際情況妥適處理。」呼籲投資人理性看待。

台股11月大幅修正2100點 一表看單日前10大慘摔後市表現

受到美股下挫拖累，今（21）日台股大跌991.42點，創歷史第六大跌點，跌幅達3.61%，以26434.94點作收，第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。

台股史上第6慘！收跌991.42點 台積電跌70元至1385

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌991.42點，為史上第6大跌點，以26434.94點作收，跌幅3.61％，成交量5498.35億元。

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐 勞保局暫拒給付

4家職業工會欠繳保費，今（21）日遭到勞保局公告已不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

輝達在台設立子公司 經濟部今日證實已核准

針對台北市長蔣萬安稱輝達已進行在台灣設立子公司的相關作業，經濟部今日證實指出，已核准美商NVIDIA（輝達）設立台灣輝達經典股份有限公司。

不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停 3檔逆勢抵抗

美股四大指數重挫收黑，今（21）日台股11點過後下殺10.98點，退至26515.38點，各類股臉色鐵青，被動元件成為電子類股當中少數抗跌族群，蜜望實（8043）挾著自結10月稅後獲利1.15億元，每股稅後純益（EPS）1.44元，直奔80.5元漲停價，金山電（8042）跟進漲停，立隆電（2472）、立敦（6175）、光頡（3624）等3檔力守紅盤之上。

郭台銘滿頭白髮站台 劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日頂著滿頭白髮現身「2025鴻海科技日」（HHTD25），並與現任鴻海董事長劉揚偉同台，迎來滿場掌聲，劉揚偉高呼「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海。」