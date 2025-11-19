創台資銀行首例　國泰世華新加坡分行首推企業債券服務

▲國泰世華銀新加坡分行首推企業債券服務。（圖／國泰世華銀提供）
記者巫彩蓮／台北報導
根據經濟部投資審議司統計，2024年台灣對新加坡整體投資金額達58億美元，占全年對外投資總額12%，創下歷年新高，看準新加坡企業金融市場的開發潛力，國泰世華銀行新加坡分行今年11月首度於新加坡推出企業債券服務，成為首家提供此項服務的台資銀行，開創業界先例。
國泰世華新加坡分行行長黃偉坤指出，鑑於跨國商業模式轉變，觀察到企業對資金流動性管理工具與數位化服務需求日益殷切，不再僅止於開設海外帳戶，而是透過設立投資控股公司或支付管理中心等交易實體，提升閒置資金使用效率，這促使新加坡成為企業實現風險管理、資產配置的重要戰略據點，為回應企業對先進金融工具的需求，國泰世華新加坡分行首度推出企業債券服務，協助企業實現避險、資金備援與營運效率等目標，未來也將持續擴展產品與服務。
國泰金深耕台灣逾60年，持續擴大亞洲布局，目前在亞洲已設有969個分支機構，資產管理規模逾4,000億美元。旗下子公司國泰世華銀行，自2009年設立新加坡分行以來，憑藉專業且完善的金融服務體系，持續為台商及當地企業提供量身訂製的金融解決方案，全面滿足企業與私人銀行客戶的多元需求。
