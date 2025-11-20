高雄港新亞灣雙子星大樓開發案　唯一臨水岸的亮點案件

▲高雄港新亞灣雙子星大樓開發案建築模擬示意圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部昨(19)日舉辦「交通部114年度招商大會」，會中逾250位國內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與盛會。其中由台灣港務公司所提「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案(高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案)」為高雄市唯一臨水岸開發之亮點案件。

該案招商標的為台灣港務公司自有土地，基地面積約3,517坪，緊臨高雄港旅運中心，居高眺望港灣水岸風情，具水岸開發區位優勢；其使用分區屬第一種特定經貿核心專用區(建蔽率60%，容積率630%)，允建容積樓地板面積達22,160坪，開發強度高，且基地臨輕軌C9旅運中心站及捷運黃線Y15站，交通便捷，再加上相鄰高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施，立地條件優良，具高度開發潛力。

招商案基地方整，規劃以設定地上權方式辦理招商，目前以朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，預計總投資金額為87億元。

此外，招商基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，該區域為高雄市政府近年積極建設之重點區域，除高雄展覽館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄市立圖書總館、高雄軟體園區及輕軌等重大建設外，市府更攜手中央陸續推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0－智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫。

累計至113年底已由鴻海、輝達、IBM、Cisco及微軟等共計331家廠商落腳亞灣，促使該區轉型發展為兼具科技、觀光、商業與文化之新興區域，更為企業主投資高雄市首選區域，本案期透過招商開發，打造成為高雄港灣智慧科技且兼具人流匯聚的樞紐新地標。

在建築設計理念方面，基地配置屋頂平臺花園、綠陽臺、立面垂直綠化及公共廣場等綠帶空間，營造舒適、健康且環境友善之都市空間，並設置立體通廊系統串聯高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、捷運Y15站及周邊重大投資案件等節點，可透過空橋欣賞港灣美景，再造亞灣新面貌。

港務公司表示，投資人亦可依「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」及相關規定申設企業總部，享有20%容積獎勵等利多條件。相關招商訊息預計115年第2季公告於台灣港務公司網站，歡迎各界投資人參閱。