富邦金法說談明年股利　總座韓蔚廷重申：現金股息為主

▲富邦金今開法說會。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於今（24）日召開第三季法人說明會，累計前9月稅後淨利909.1億元，每股稅後盈餘（EPS）6.23元，外界關心明年股利政策，總經理韓蔚廷表示，配股政策目前沒有改變，仍以現金股利為主，等到明年第一季，會比較明朗。

富邦人壽前9月稅後淨利478.4億元，居業界第一；初年度保費、續年度保費與總保費收入均位居業界第二。富邦人壽以分紅商品為主力，帶動初年度保費年成長5.2%；並持續轉型分期繳，續年度保費年成長6.4%，總保費收入年成長6% 。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在投資組合上，前9月適時實現股票資本利得，國內、外股票報酬率均超越大盤指數；現金維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置，避險組合部分。

下半年以來美元逐步走穩，同時在外價金新制下，外匯利益全數提存，有利於累積外匯準備金，強化抵禦外匯波動之能力。避險後經常性收益率較去年同期提升至2.42%，總投資報酬率為4.23%，後續亦將視市況動態調整避險比例。隨著金融市場回升，帶動金融資產未實現餘額改善，截至2025年9月底，富邦人壽淨值比約11.4%，RBC約400%。

北富銀前9月稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。整體淨收益年增11.0%，其中，利息淨收益年增11.5%，反映存放款規模成長及淨利差提升；財管及信用卡業務持續貢獻手續費收入成長，帶動整體手續費淨收益年增13.2%，其中，信用卡淨手收年增13.7%，主因海外消費提升及部分權益調整帶動；財富管理淨手收年成長11.8%，主要來自於共同基金及銀行保險持續貢獻。

授信部分，整體授信餘額年增9.9%，企業授信方面，受惠於國內大型企業及海外聯貸動撥使外幣授信年增15.4%，而中小企業授信成長也帶動台幣授信年增12.0%；個人授信方面，房屋貸款餘額年增7.4%、其他個人授信年增35.6%。存款部份，台、外幣存款分別年增5.6%及6.4%，帶動整體存款年成長5.9%。2025年前9月淨利差(NIM)年增4bps，反映存放結構優化；存放利差年增12bps，主因存款利率下降。資產品質方面，逾期放款比率0.13%、備抵呆帳覆蓋率1,017%，各項業務資產品質維持穩健。

今年全球股市經歷震盪後快速反彈，指數持續走升突破歷史新高，然受去年高基期影響，前9月台股日均值仍低於去年同期，富邦證券2025年前9月稅後淨利76.3億元，年減6.1%；經紀、融資、借券等重要業務市場排名維持前三大，利息及承銷業務收入成長帶動其他收入成長。展望未來，富邦證券將持續提升核心業務市佔率，優化數位服務，並持續深化客群經營、擴大財管業務規模。

受惠於業務結構優化及強化品質控管，富邦產險2025年前9月稅後淨利51億元，年成長48.6%；簽單保費收入成長4.5%，市佔率達24.0%，續居市場龍頭。自留綜合率83.0%，較去年同期進一步優化，主因業務結構調整及風險控管良好，使自留損失率優化，核保利潤穩健成長。投資報酬率為6.3%，反映投資績效穩健及第一季處分轉投資利益。

富邦華一銀行稅後淨利4.56億元人民幣，較去年同期成長39.6%，主因為利息淨收益及債券資本利得增加。公司及零售放款均呈雙位數成長，帶動放款年增25.7%；存款部份，則因台商存款貢獻提升使存款年增14.1%。同時，因存、放款結構優化帶動2025年前9月淨利差(NIM)年增102bps；資產品質持續維持穩健。

