台積電正式提告！　控前資深副總羅唯仁洩密

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）今日聲明，已於今（25）日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。本件訴訟係依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

▲台積電前副總羅唯仁。（圖／取自工研院）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅唯仁自民國 93 年 7 月起任職於台積電並擔任副總經理，於 103 年 2 月升遷為資深副總經理，並於 114 年 7 月 27 日正式自台積公司退休。

台積電說明，113 年 3 月間，台積電將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求研發部門（註：此指職級在資深副總以下之同仁，並無監督、隸屬關係）召開會議並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。

台積電指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電法務長方淑華在 114 年 7 月 22 日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。