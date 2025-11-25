ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

海利普27日登興櫃　董座：訂單能見度已到2028年

▲▼海利普電子董事長謝宇霖（右）與總經理郭明潔（左）。（圖／記者高兆麟攝）

▲海利普電子董事長謝宇霖（右）與總經理郭明潔（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

綠電新兵海利普電子（7877）將於11月27日登錄興櫃掛牌，海利普近年多元化發展策略初獲成果，公司業務穩健成長，2024年營收7.49億元，年增288.7%，EPS 3.28元，獲利大幅成長。董事長謝宇霖表示，公司在業務策略上採用強強聯手的投資經營策略，目前在手工程與得標專案穩健成長，訂單能見度已看到2028年。

海利普電子成立於2006年，實收資本額3.88億，早期發展以機電業務為主，為國內少有具機電背景的太陽能EPC公司。自2016年起轉型投入太陽能EPC領域，並引進日本水面型浮台技術，在屋頂型、地面型、水面型及漁電共生領域都有指標性案場實績，如4.5MW的科學園區電廠、8.8MW的彰化牧場電廠、2MW的台南水面型電廠及14MW的嘉義漁電型電廠等，大型地面電廠有超過100MW實績，包括台南七股24MW、台南學甲30MW及雲林30MW等，工程實績遍佈全台。多年深耕的技術實力及服務品質，廣獲國際Tier1客戶及國內大型能源集團肯定，目前完成建置之案場實績已逾230MW。

受惠於全球淨零碳排浪潮及RE100聯盟企業之綠能需求，國內綠電市場一直處於供不應求的狀態，以經濟部能源署及台積電公開資訊為例，2030年國內太陽能建置量預估將達31.2GW，而僅台積電的綠電需求即超過半數綠電的產出，顯見再生能源在未來數年仍需求暢旺。海利普目前正投入嘉義、台南及屏東等多處的漁電共生案場規劃與建置，合計總容量超過300MW，預計會在2026-2028年陸續完工並挹注獲利。另外，為協助客戶將每一度發電都以最有利電價售出，並服務更廣大的綠電用戶，成立售電業子公司─海利普新能源，未來將逐步協助客戶案場及公司自持案場由全額台電躉售轉為綠電交易，料將成為未來幾年業績成長動能之一。

談到公司的競爭優勢，執行長李慧平指出，海利普設有規模全台最大、佔地逾兩千坪的大型工務所，團隊成員涵蓋多元專業領域，包含：工程、專案管理、財務、投資管理及農漁業等，可以提供客戶完善且一體化整合服務。公司的營收除EPC收入外，亦包含自持電站的發電收入及太陽能電廠維運收入，EPC是毛利較高且現金回收速度較快的業務，而發電及維運收入則具預測性及低波動的特性，能為公司提供穩定現金流。透過多年的經營及策略調整，公司的財務體質健全，且訂單能見度已看到2028，未來表現是穩中向好。

展望未來，海利普除專注於EPC業務外，亦有三大發展方向，透過多元化策略佈局為公司成長注入動能。其一為售電業子公司海利普新能源將協助客戶及自有案場進入綠電交易市場；第二為切入停車場產業，打造「停車+光電+充電+儲能」的新型態停車場；最後是邁入海外市場，將攜手兩家美國策略夥伴開發當地太陽能案場、電網級能源案及表後能源案。董事長謝宇霖表示，綠能的需求不論在國內或是海外都是長期看多，海利普在台灣市場已打下深厚根基，未來幾年會努力開拓海外市場、綠電交易及創新應用，期望在興櫃後獲利能再創佳績。

