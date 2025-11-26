ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

北市大樓、公寓房價差多少？信義區價差近五成

▲永慶比較台北市12行政區住宅大樓與公寓價差幅度，其中信義區價差最明顯，逼近五成。（房市示意圖）。（圖／永慶房產集團提供，下同）

台北市中古屋市場以大樓和公寓產品為大宗，由於兩者特色的不同，在房價上往往存在落差。永慶房產集團根據內政部實價登錄交易資訊，統計近一年台北市12行政區建築型態為住宅大樓及公寓的交易價量，其中，信義區住宅大樓與公寓價差最明顯，逼近五成；而交易量方面，整體而言，大樓交易量明顯高於公寓，但仍有信義區、士林區、文山區與北投區等四個行政區，公寓的交易量更勝於住宅大樓，顯示公寓在該區域仍占房市主流。

大樓、公寓價差幅度逾四成　信義、士林公寓性價比更高

台北市12行政區中，信義區住宅大樓與公寓價差最為明顯。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，信義區新興住宅大樓多集中在信義計畫區、松仁路等商圈，近一年住宅大樓房價平均每坪約105.2萬元。信義區公寓多位於吳興街、永吉路、光復南路等商圈，生活機能成熟，相較於動輒百萬元的住宅大樓，公寓房價平均每坪70.9萬元，與住宅大樓相差33.3萬元，價差幅度高達48.4%，公寓房價相對住宅大樓親民許多、得房率高，也成為多數購屋民眾入住信義區的務實選項。

住宅大樓與公寓價差幅度排名第二的是士林區。陳金萍指出，士林區生活機能成熟，但地段距離台北市中心已有一段距離，近一年住宅大樓房價約84.2萬元；公寓房價約58.2萬元，與住宅大樓每坪價差26萬元，價差幅度達44.7%。而交易量方面公寓257戶較住宅大樓110戶要多上147戶，顯示士林區公寓5字頭房價，且與住宅大樓有著超過四成的價差幅度，也讓公寓產品成為士林區房市交易的主流。

房價親民！這2區大樓、公寓價差小

分處在台北市南端與北端的文山區與北投區，也是近一年公寓交易量大於住宅大樓的行政區。陳金萍分析，文山區與北投區屬於台北市的蛋白區，房價相對親民實惠，文山區公寓房價每坪約49.9萬元，與住宅大樓價差18.7萬元，而北投區公寓房價每坪約52.1萬元，與住宅大樓價差15.5萬元，也是12行政區住宅大樓與公寓價差較小的兩個行政區。以台北市整體房價而言，文山區、北投區公寓房價落在4字頭尾、5字頭初，對於想在台北市購屋的民眾來說相當具有吸引力。

地段+機能均質！中山區大樓、公寓差幅最小

位於台北市蛋黃區的中山區，住宅大樓與公寓價差僅26.4%，全台北市最低。陳金萍說明，中山區由於地段精華、交通便捷，商業活動興盛也吸引人潮聚集，近一年住宅大樓房價每坪89.9萬元，公寓房價每坪71.1萬元，價差與價差幅度相對其他行政區要小。儘管公寓屋齡通常較高，但公寓多位在交通、學區、商圈機能發達的地段，因此房價有所支撐而更貼近住宅大樓房價。而中山區生活機能的地段優勢，也讓近一年住宅大樓交易達到429戶，成為12行政區近一年住宅大樓交易量最多的行政區。

