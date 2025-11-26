謝金河：AI泡沫化的雜音　記憶體修正是合理的調整

全球股市在市場預期中出現回檔修正格局，這是在十月股市大漲後出現的合理修正，同時也是對先前超漲個股，在第三季財報公布後的合理調整，包括美國Fed的降息力道，ＡＩ是否泡沫化？還有記憶體超漲的修正，都在二五年年終歲末出現顯著的調整，而這些調整是否進入尾聲？我們先看幾個重要指標。

文／謝金河

記憶體股的潰堤跌勢

一是比特幣的走勢，這一波股票以外的資產，黃金仍站在四○○○美元以上，白銀仍在五○美元以上，但是比特幣卻從十二．五九萬美元跌到八○五四八．○九美元，跌掉三六％，川普上任後對虛擬貨幣加持，也讓比特幣、以太幣如脫韁野馬大漲，以太幣也從高檔跌到二八三八美元，虛擬貨幣價格急跌，也代表市場上最投機的資金撤退，比特幣能否穩定八萬美元大關，也意味著風險性資產、投機性熱錢的態度。

二是記憶體回檔的蝴蝶效應，只因市場上一則報導稱記憶體價格大漲，輝達將改採LPDDR取代DDR5，隨即引發記憶體股崩潰般的跌勢，二十一日海力士下挫五二○○○韓元，跌幅九．一五％，三星跌七○○○韓元，跌六．九九％，日本鎧俠跌十一．五五％，愛德萬測試跌十二．一％，最慘的是Sandisk在二十日大跌二○．三五％，測試的泰瑞達（TER）也跌七．三三％，美光也跌十．八七％，這樣的跌勢當然會衝擊到台灣的記憶體股。

台灣的記憶體股，我形容是「末梢神經」，這是ＨＢＭ大漲推升帶來的效應，快閃記憶體也是如此，因此，核心的海力士、三星、美光、Sandisk、鎧俠大跌，台灣也很難挺得住，這回南亞科從一七八．五元跌到一四○元，華邦電從六九．一跌到五二．二元，旺宏四二跌到三三．三元，力積電從三八．四五跌到三二元，跟著記憶體大漲的群聯從一三九○跌回一○五五元，威剛也從二三三．五跌到一七一．五元，這一波記憶體的搖滾，不是基本面出了什麼問題，而是股價漲多的風吹草動，二十一日美光率先止跌上漲六美元，股價最低到一九二．五九美元，美光率先止跌，Sandisk也在重跌五○美元後彈升四．三美元。

這次日經指數、南韓股市拉回，最主要核心是記憶體回檔引發的股市回挫，海力士從六四六○○○跌到五二一○○○韓元，三星從一一二四○○跌回九三五○○韓元，日本的鎧俠從一四四○五跌到一○○三○日圓，測試的愛德萬從四七○三漲到二三六七五日圓，最近跌回一八三一五日圓，都是大漲後的修正，這次ARM把手上的輝達股票賣光，結果股價從一八三．一六美元跌到一二五．一七美元，軟銀更是從二七八九五跌到一七○二○日圓，難免讓人想到ＡＩ是不是有泡沫？

三是ＡＩ泡沫化的疑慮，股價大漲後必然引發市場持股者的不安，這次輝達公布第三季營收五七○．一億美元，ＥＰＳ一．三美元，也預告第四季營收上看六五○億美元，這個成績單比市場預期好，十九日股價上漲五．一六美元，大家原以為輝達財報帶給市場信心，但二十日輝達又大跌五．八八美元，整個市場信心又再墜落，TSMC ADR也出現前副總羅唯仁帶槍投靠Intel的雜音，股價最低跌到二六六．八二美元，當然也影響了台股的走勢。

輝達出現新挑戰

先前我曾經提到黃仁勳心中有中國夢，輝達對中國市場始終耿耿於懷，如果輝達非中國市場不可，或者是黃仁勳不斷強調中國在ＡＩ競賽已超過美國，如果這個假設成立，今天寒武紀股價將出現飆漲，而輝達股價會跌入深淵！Nvidia之所以珍貴，市值一度達五兆美元，是因為輝達技術領先全球，必須專注ＧＰＵ的領先力度，而不是覬覦中國市場，如果中國在晶片技術上可以彎道超車，就像今天Tesla在電動車遭受到中國蠶食鯨吞一般，將給世界帶來重大變數。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2380期精彩當期內文轉載》