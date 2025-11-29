萬大線利多坐鎮　專家曝中和連城買房「最後甜蜜期」

▲中和連城路商圈房市指名度高，並具有捷運萬大線一期利多。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

房市景氣不佳，但若在開發成熟區又有重大建設利多，那房市仍頗具支撐。中和房仲表示，連城路商圈指名度高，且捷運萬大線一期有望在2027年底前通車，是一大利多，這1年多來整體房價並無明顯下跌。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然自去年919央行祭出第七波管制後，全台房市急凍，不少區域房價也出現修正下跌，但在開發成熟的精華地段中，若再有重大的交通建設利多，則對區域房市形成強而有力的支撐。

永慶房屋中和連城直營店葉宏志表示：「中和連城路商圈開發成熟，採買機能佳，又有捷運環狀線、緊鄰國道等交通優勢，另外捷運萬大線一期預計有望在2027年底前通車，對中和地區來說是一大利多，交通機能再升級，屆時能快速串到北市蛋黃區中正紀念堂。」

葉宏志表示：「中和連城路商圈向來都是指名度相當高的商圈，買盤包括當地換屋族、雙北首購族，此外由於鄰近遠東世紀廣場，區域辦公人口眾多，購屋剛性需求強勁，如今又有捷運萬大線一期加持，使得區域房市在這波大環境不景氣中，相對亮眼。」

▲不少遠東世紀廣場的上班族，指名購入中和連城路商圈。（圖／永慶提供）

葉宏志觀察：「這1年多來，中和連城路商圈房價並無明顯下跌，排除少部分個案，大多屋主都要到實價登錄價格才願意賣，雖然區域整體待售增加，但總量體仍相對有限。」

區域行情方面，葉宏志指出：「中和連城路商圈預售成交單價落在80~90萬元，屋齡10年左右大樓65~75萬元，屋齡20年以上大樓55~65萬元；而公寓則為38~48萬元，總價僅800~1500萬元，相當好入手。」

整體而言，葉宏志認為：「雖然區域房價沒有跌，但至少已不再創高，市場上也有比較多物件可以選擇，是剛需買方進場的好時機，不然等到2年後捷運通車，利多完全實現後，買方市場架構有可能就消失了。」





▲葉宏志認為，現在是進場中和連城路商圈的好時機。（圖／永慶提供）

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相