薪資增幅追不上預售房價上漲的速度！房價所得比台北26.67倍居冠　購屋壓力持續創高

▲除台北市外，其餘五都和新竹縣市近五年預售屋總價中位數漲幅高達40%以上，薪資漲幅難以跟上。房市示意圖。（圖／提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣房價節節攀升，薪資卻追不上！永慶房產集團彙整主計總處2020與2024年家庭收支調查及實價登錄資料顯示，近五年間主要都會區預售屋價格明顯上揚，其中台中市與高雄市漲幅超過七成最為突出；台北市雖漲幅較緩，但總價仍居高不下。整體而言，多數城市的房價所得比仍偏高，購屋負擔明顯沉重，其中台北市達26.67倍最高，顯示預售市場房價上升速度遠超過所得成長，購屋門檻持續墊高。

七都預售屋總價普遍上揚 台中漲勢最猛

根據統計，2020至2024年間，各主要城市預售屋價格普遍走高，台中市預售屋總價中位數上漲81.4%居全台之冠，高雄市以74.6%居次，新竹縣市在科技業帶動下也上漲68.6%。台北市雖漲幅相對溫和，但總價中位數已突破3,500萬元，房價居高不下。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台中市房價受重劃區開發、產業聚集及生活機能改善帶動，且近年新建案供給量大，吸引資金與就業機會集中，進一步推升購屋需求；高雄市則受重大建設與科技題材支撐，價格表現強勢；台北市雖漲勢相對緩，但因房價基期高，總價壓力仍大。加上可開發土地稀缺，也讓預售屋價格持續走高。

家庭可支配所得成長有限 房價所得比飆高

近五年來各都家庭可支配所得雖持續上升，但多數城市增幅低於一成，僅新竹縣市與台南市成長較為顯著，分別成長20.4%與11.5%。相較之下，預售屋價格漲幅普遍遠超所得成長，使購屋負擔持續增加。

2024年各都房價所得比（PIR）差異明顯。陳金萍指出，其中台北市達26.67倍，為全台最高，表示一個家庭需26.67年可支配所得才能購得一戶預售屋；桃園市則為12.3倍，為台灣七大主要城市中負擔相對較低的區域。中南部的房價所得比變化同樣驚人，台中市由10.08倍暴增至17.37倍，台南市由9.91倍升至14.10倍，高雄市也從8.43倍升至13.49倍，顯示房價短短五年間與所得脫鉤的現象相當明顯，即便不吃不喝，購屋時間也延長3至7年，購屋壓力倍增。

預售屋門檻高 中古屋可務實入市

隨預售屋總價持續走高，首購族與自住族面臨更高購屋門檻。陳金萍建議，有意購屋的民眾應根據自身財務條件評估購屋標的，除關注地段與產品規劃外，或許也可將目光轉向成本較低的中古屋市場，選擇屋齡相對較小的物件，在產品與房貸壓力間取得平衡，採取較務實的購屋策略。