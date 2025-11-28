快訊／台股收盤上漲71.95點　台積電漲5元至1440

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（28日）開高走高，加權指數終場上漲71.95點，以27626.48點作收，漲幅0.26％，成交量4715.76億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲11.59點開出，指數開高走高，盤中最高達27796.9點，最低27566.12點，終場收在27626.48點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1440元，漲幅0.35％；鴻海（2317）下跌5.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲55元至1395元；廣達（2382）上漲0.5元來到282元；長榮（2603）下跌1元至179.5元。
今天漲幅前5名個股為兆赫（2485）上漲2.15元，漲幅10％；星通（3025）上漲4.65元，漲幅9.99％；台虹（8039）上漲7.1元，漲幅9.93％；統新（6426）上漲6.9元，漲幅9.93％；歐格（3002）上漲2.35元，漲幅9.89％。
跌幅前5名個股則為豐達科（3004）下跌6.5元，跌幅6.02％；光聖（6442）下跌65元，跌幅5.18％；國碩（2406）下跌1.1元，跌幅5.09％；銘旺科（2429）下跌4.3元，跌幅5.01％；資拓宏宇（6614）下跌2.7元，跌幅4.91％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|兆赫（2485）
|23.65
|▲2.15
|▲10.0％
|星通（3025）
|51.2
|▲4.65
|▲9.99％
|台虹（8039）
|78.6
|▲7.1
|▲9.93％
|統新（6426）
|76.4
|▲6.9
|▲9.93％
|歐格（3002）
|26.1
|▲2.35
|▲9.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|豐達科（3004）
|101.5
|▼6.5
|▼6.02％
|光聖（6442）
|1190.0
|▼65.0
|▼5.18％
|國碩（2406）
|20.5
|▼1.1
|▼5.09％
|銘旺科（2429）
|81.6
|▼4.3
|▼5.01％
|資拓宏宇（6614）
|52.3
|▼2.7
|▼4.91％
資料來源：證交所
