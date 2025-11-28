快訊／台股收盤上漲71.95點　台積電漲5元至1440

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走高，加權指數終場上漲71.95點，以27626.48點作收，漲幅0.26％，成交量4715.76億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲11.59點開出，指數開高走高，盤中最高達27796.9點，最低27566.12點，終場收在27626.48點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1440元，漲幅0.35％；鴻海（2317）下跌5.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲55元至1395元；廣達（2382）上漲0.5元來到282元；長榮（2603）下跌1元至179.5元。

今天漲幅前5名個股為兆赫（2485）上漲2.15元，漲幅10％；星通（3025）上漲4.65元，漲幅9.99％；台虹（8039）上漲7.1元，漲幅9.93％；統新（6426）上漲6.9元，漲幅9.93％；歐格（3002）上漲2.35元，漲幅9.89％。

跌幅前5名個股則為豐達科（3004）下跌6.5元，跌幅6.02％；光聖（6442）下跌65元，跌幅5.18％；國碩（2406）下跌1.1元，跌幅5.09％；銘旺科（2429）下跌4.3元，跌幅5.01％；資拓宏宇（6614）下跌2.7元，跌幅4.91％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 兆赫（2485） 23.65 ▲2.15 ▲10.0％ 星通（3025） 51.2 ▲4.65 ▲9.99％ 台虹（8039） 78.6 ▲7.1 ▲9.93％ 統新（6426） 76.4 ▲6.9 ▲9.93％ 歐格（3002） 26.1 ▲2.35 ▲9.89％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 豐達科（3004） 101.5 ▼6.5 ▼6.02％ 光聖（6442） 1190.0 ▼65.0 ▼5.18％ 國碩（2406） 20.5 ▼1.1 ▼5.09％ 銘旺科（2429） 81.6 ▼4.3 ▼5.01％ 資拓宏宇（6614） 52.3 ▼2.7 ▼4.91％

資料來源：證交所