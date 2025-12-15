大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

▲大同公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

大同（2371）14日公告，收受委任律師通知本公司與華映科技(集團)股份有限公司間中華人民共和國最高人民法院訴訟案判決結果，遭駁回上訴，維持原判，大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），儘管大同表示中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力，並將提再審，但今日股價仍被打入跌停鎖死，來到31.6元。

大同與前子公司中華映管（華映）過去透過轉投資設立中國華映科技，因應中國證監會要求，包括大同在內的相關公司需出具 19 項承諾，內容涵蓋未來三年獲利能力須達特定標準，並須負連帶責任，該承諾也成為日後爭議的關鍵。大同昨日公告，已接獲中國大陸最高人民法院終審判決，駁回上訴、維持原判，確認大同與前子公司中華映管（華映）須就華映中國上市時所作的「業績承諾」負連帶清償責任，判賠金額約人民幣 30.29 億元。

對此，大同表示，對終審結果深表遺憾，並認為最高人民法院判決內容存在法律瑕疵；公司也再次強調，未經台灣法院認可，中國大陸判決在台並無執行效力，目前公司營運與財務狀況未受實質影響。

大同指出，為維護公司及股東權益，已徵詢專業律師意見，將即刻啟動審判監督程序，提請再審，並同步循兩岸法律途徑持續救濟，爭取對公司最有利結果。