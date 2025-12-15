日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

▲日立永大電梯董事長井手浩二（左）與總經理沈裕舜（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

日立永大電梯今日表示，未來三大業務佈局將以「高速電梯」、「汰改升級」與「數位化服務」作為未來強化公司經營目標，並以公司核心價值(技術、品質、服務)為基礎，打造客戶皆能安全、安心、舒適的使用電梯。總經理沈裕舜指出，受央行政策與房市降溫影響，今年住宅新梯需求明顯放緩，新梯接單表現低於原先預期，不過隨著老舊電梯汰換潮啟動，相關改造與更新訂單反而逆勢成長，成功彌補部分新梯市場缺口。

沈裕舜進一步指出，目前公司維修保養電梯規模已達約 7.5 萬台，且每年穩定增加約 2,000 台，其中使用年限超過 25 年的電梯占比不低，未來不僅維保需求持續存在，也將帶動升級與高速化商機，形成長期穩定現金流來源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在產品策略上，日立永大近年積極拉高高階與高速梯比重。沈裕舜透露，明年高速梯接單目標將力拚年增 2 成，主要鎖定商辦、軌道建設與大型開發案，藉由技術門檻與品牌優勢，降低價格競爭對獲利的影響。

展望 2026 年，日立永大指出，營運策略將持續圍繞「新梯＋汰改＋維保」三軸並進，其中維修保養業務可望維持 3% 至 5% 的穩定成長，整體營運雖不追求爆發性擴張，但在市場波動環境下，仍以穩健成長為首要目標，並持續觀察房地產景氣對新梯需求的影響。

沈裕舜也表示，日立永大電梯已成為Hitachi集團全資子公司，未來將陸續提供高端電梯產品，為台灣商務、酒店市場帶來更完備的服務。同時，在資訊安全領域也同步升級，數位化服務全面採用台灣在地資料庫並以雲端架構強化安全性。未來，日立永大電梯將導入AIoT 技術，將人工智慧 (AI) 與物聯網 (IoT)融合的技術分析電梯運轉大數據，實現從「自動化」到「智慧化」的升級。為客戶提供更具效率、精準且可採用的決策數據與服務模式。



日立永大電梯分享希望能廣泛打造安全、安心的乘梯服務，也相信公司產品及維保團隊的專業，未來也將逐步佈局公共建築，例如板橋車站辦公大樓電梯汰換共18部將使用高速梯規格；而新梯部分如捷運萬大線更是公司近年最大成交案。在新梯市場部分，公司將導入日本高速梯技術、智慧控制系統與永續節能設計，為台灣都市建築垂直運輸帶來更高效的運輸能力。此外，公司今年承攬立法院電梯更新工程近期也已完工驗收，體現公共機關對日立永大產品與維修專業的高度信任。



日立永大電梯不僅在高速梯部分較去年成長，且汰改業務也較去年成長，依據台灣內政部統計 屋齡超過 30年的老屋比例高達 將近60%，然而推動危老重建需要長期時間以及整合居民意見，許多老屋面臨都市更新前的漫長等待期，在此期間，原有電梯常出現老化、零件缺乏或性能下降等問題。

日立永大電梯盼老舊社區管理委員會與住戶重視電梯承載品質與安全，建議「分階段逐步汰改升級，確保電梯使用安全無價。」透過分段式改裝與模組化升級——包括控制系統更新、門機汰換、馬達性能提升與安全保護系統加強——不僅降低故障率，也能改善乘坐品質並提升大樓競爭力。公司預估汰改業績每年將呈現成長趨勢。



日立永大電梯為了讓更多民眾直觀了解電梯汰改前後的差異，特別在台北市總部新設立「展示中心」。透過實體體驗與結合數位化情境展示，可清楚感受更新後在安全性、速度、舒適度與節能效益上的全面提升。日立永大電梯表示，歡迎社區大樓、物業公司與一般用戶接洽公司營業人員申請參觀，進一步了解汰改方案如何協助提升居住品質與資產價值。

