「麻吉大哥」黃立成2個月已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩166萬

▲▼黃立成否認買豪宅。（圖／翻攝黃立成Threads）

▲黃立成。（圖／翻攝黃立成Threads）

記者施怡妏／綜合報導

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，近期在加密貨幣市場遭遇重創，成為幣圈熱門話題。根據鏈上分析團隊「Lookonchain」最新監測數據顯示，自今年10月中旬以來，黃立成已被清算高達200次，總損失金額超過驚人的2288萬美元（約新台幣7.1億元）。

鏈上分析團隊「Lookonchain」今（16日）在X發文，黃立成是名副其實的「清算冠軍」，自10月11日市場崩盤以來，因操作失利已被強制清算多達200次，累計損失超過2288萬美元，目前帳戶只剩下53,178美元（約新台幣166.7萬元）。

消息一出，立刻引發網友熱議，「這哥們是真的猛，我都不好意思說自己虧了」、「他現在簡直就是在進行一場清算馬拉松」、「清算冠軍再次出擊。現在看來，他應該直接開設一個清算真人秀節目」、「應該要有人伸出援手，幫助這個男人戒除賭癮」、「我很好奇他靠什麼維生？肯定錢多到用不完」。

加密貨幣市場今（16日）受宏觀經濟因素影響，比特幣和以太幣雙雙跌破關鍵支撐位，比特幣（BTC）下跌3.5%，跌破關鍵的42,000美元支撐位，現報41,350 美元。而以太幣（ETH）亦隨之下挫4%，暫時在2,150美元附近盤整。

