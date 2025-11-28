ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

28.5萬股民注意！大華銀00918公告配息0.565元　12／17最後買進日

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

資產規模793億、受益人數28.5萬人大華優利高填息30（00918）公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.565元，以今（28）日22.52元收盤價計算，單次殖利率2.5%，換算年化配息率大概是10%，今年合計共配發了2.485元，預計將在12月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，本次股利將在明（2026）年1月13日發放。

近期市場高度關注AI是否陷入泡沫化，造成台股在2萬7000點上下劇烈震盪。大華優利高填息30經理人郭修誠指出，AI相關供應鏈經歷近3年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格，造成本益比的修正引發近期的股價波動。但郭修誠強調，與2000年科技泡沫並不相同，當前AI需求實際存在且持續，美國科技巨頭的營運現況穩健、現金流強勁，足以支撐資本支出持續擴張，預期2026年AI仍是驅動市場成長的主動力，

郭修誠表示，展望明後年，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍極具投資吸引力。產業方面，2026年AI伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。金融股方面，在匯率與關稅影響可控下，加之核心業務穩健成長，近期金控獲利表現多見上修，2026年有望維持穩健步調。

對應近期大盤震盪，郭修誠表示，由於息收型商品多較具抗震力，因此建議投資人在資產中納入高股息ETF作為核心配置。他說明，以長期投資角度來看，透過成長型與價值型的分散配置，有助投資人更有效率的達成財務目標。有鑑於今年市場震盪加劇，投資人不妨透過定期定額方式，買進長期含息報酬率績優、配息與填息效果較優的高股息ETF，維持投資紀律也降低擇時風險。

掛牌已三年的00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，選股重視企業填息紀錄和獲利能力，根據大華銀投信官網資訊，00918成立以來累計配息10次，順利填息7次，強大的填息實力，更讓00918今年以來定期定額戶數成長超過7成，成為存股族新歡。

關鍵字： 台股高股息AI產業ETF投資除息

不喝咖啡的圭賢如何找出星巴克咖啡？

