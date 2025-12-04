▲貨櫃船火災事件頻傳，船公司加強防範。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／綜合報導

日本海洋網聯船務(ONE)上個月21日旗下「ONE HENRY Hudson」貨輪在洛杉磯港突遭火災，約有100至117個貨櫃被燒毀或嚴重損壞，11月28日ONE宣佈該船構成共同海損，本月1日發布通知，自2026年1月1日起，將調整貨物錯誤申報附加費結構，最高要收3萬美元。

保賠業者指出，火災事件已經成為近年理賠金額最高的項目之一，船公司紛紛加強防範謊報、誤報事件，以免危險品因放置或處理不當，引來火災。

ONE表示，準確申報既能確保流程順暢，又能使其符合安全法規要求，進而保障安全高效的運營，因此，請託運人務必確保所有貨物申報信息準確無誤。

若申報貨物與實際貨物存在差異，將會依據違約賠償流程(CBA)產生額外費用。新的收費標準適用於所有貿易航線和服務，且將持續生效，直至另行通知。具體違約收費標準如下：

1、非危險貨物和非危險禁運物品(具有特殊裝載要求)

客戶自願修改：若客戶在貨物抵達目的地之前或之後提出自願申報修改，原因是Booking預訂階段在商品描述中隱瞞、遺漏或錯誤申報了任何細節，收費標準為3000美元/箱。

ONE強制修改：若ONE在常規查核中發現申報資訊與實際資訊不符，存在隱瞞、遺漏或錯誤申報商品描述中任何細節的情況，進而被迫進行強制修改，收費標準為6000美元/箱。

2、危險品和危險禁運品客戶

自願修改：若客戶在貨物抵達目的地之前或之後提出自願申報修改，原因是Booking預訂階段在商品描述中隱瞞、遺漏或錯誤申報了任何細節，收費標準為15,000美元/箱。

ONE強制修改：若ONE在常規查核中發現申報資訊與實際資訊不符，存在隱瞞、遺漏或錯誤申報商品描述中任何細節的情況，進而被迫進行強制修改，收費標準為30,000美元/箱。

貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)今年5月在印度有一艘船失火沉沒，印度拘留了該公司後續1艘船舶，並索賠11億美元。萬海航運「旺春輪」6月9日在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港做為避難港，截至11月30日為止，成功卸載1347個貨櫃，還剩餘375個貨櫃待卸，也就是80天來平均每天才卸下約17個貨櫃，可見卸載困難度有多高。

萬海在本月2日公告的報告中指出，受損貨物與殘骸正從第2與第4貨艙卸出。部分抓取的貨物需等待排出消防用水(FiFi水)後才能進一步處理。受損艙蓋的切割作業亦持續進行中。貨艙內的消防用水排放作業持續進行，截至目前已排出約10,329公噸。由於貨物殘渣堵塞泵浦、管線或艙口，抽水作業愈發困難，需額外時間處理。