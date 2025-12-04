慧洋自結前11月每股稅前4.52元　明年迎8艘新船助業績再升級

▲慧洋海運明年有8艘新船加入，將助公司業績再升級。（圖／慧洋提供）
記者張佩芬／台北報導
慧洋-KY(2637)公告今年11月合併營收為新台幣16.67億元，11月因北美穀物旺季延續，散裝運價指數維持在高檔，慧洋單月營業淨利為6.09億元，營業利益率攀升至36.49%，月內另有處分一艘超級輕便型船舶，認列處分利益約4百萬美元，挹注稅前淨利為6.92億元，自結每股稅前盈餘為0.93元。
公司累計前11月合併營收為新台幣151.98億元，營業淨利34.12億元，稅前盈餘33.77億元，自結每股稅前盈餘4.52元。
公司說明，11月適逢北美穀物傳統旺季，再加上感恩節假期提前拉貨潮，散裝市場行情熱絡，而美中關係在川習會後進入休兵階段，中國承諾採買之1200萬噸美國大豆，預期將於今年底至明年初開始裝載，亦可望支撐後續運價指數。
2026年慧洋將迎接大量新船交付，共有8艘輕便型環保節能新船將陸續投入營運，預期可取得優於市場水準之租金；而截至11月底，慧洋已處分9艘老舊船舶，貢獻處分利益共約42百萬美元，其中包含集團最後一艘海岬型船舶，目前旗下船隊總計127艘。
展望後市，國際政經環境動盪，包括中美關係以及烏俄戰爭之走向，皆對散裝市場帶來部分不確定性，然慧洋隨著新船陣容到位，整體運力配置將更具效率，有助強化全球航線佈局與市場競爭力，公司未來將維持汰舊換新政策、提升節能比重、聚焦中小型船舶營運，為未來營運奠定更穩健的基礎。
