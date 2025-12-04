慧洋自結前11月每股稅前4.52元　明年迎8艘新船助業績再升級

涉台積電洩密求處1.2億罰金 東京威力科創2大聲明「強化法遵稽核」

台積電（2330）洩密案持續擴大，台灣檢方日前以違反營業秘密法及國安相關法規，正式起訴日本設備大廠TEL台灣子公司東京威力科創，理由是公司未盡力防止員工涉嫌竊取資料，今日東京威力科創也「臺灣檢察機關調查結果」以及「今後措施」2點回應，強調，「對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。

記憶體搶手！南亞科11月營收首破百億刷新高 前11月年增71%

記憶體大廠南亞科技（2408）今（3）日公布 2025 年 11 月自結合併營收為新台幣 101.69 億元，較上月增加 28.59%，較去年同期大增 364.89%，創今年以來單月最佳表現。累計 1 至 11 月合併營收達 545.69 億元，年增 70.92%，反映 AI 帶動的記憶體需求持續升溫。

LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成 官方急喊「請耐心等」

LINE Pay Money於今（3）日下午3點正式上線，吸引大批用戶搶進嚐鮮，但不少消費者發現系統登錄頻頻出現「錯誤」的消息，公司緊急向外說明「因用戶申請流量大，部分用戶在使用時可能出現暫時性錯誤。我們已進行伺服器擴充，系統並無重大問題。請用戶稍後再重新嘗試連線， 即可恢復使用。」

快訊／LINE Pay Money下午上線！ 「前百萬名」搶3年免提領手續費

LINE Pay今(3)日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成綁定19家指定銀行等任務，可享保證3年合作銀行提領0手續費，被視為支付市場大殺招。

銀行業獲利今年可望創新高 彭金隆喊話員工加薪

金管會公布金融三業最新獲利，銀行業前10月稅前獲利為5462.5億元，對此金管會主委彭金隆今（3）日在財委會上面對立委質詢時回應，今年金融業獲利有機會再創史上新高紀錄與此同時，金管會也鼓勵金融業對基層員工加薪。

台版穩定幣上路時程 金管會主委：最快明年下半年

今（3）日財委會立委提問台版穩定幣何時可以發行？金管會主委彭金隆回應，「虛擬資產服務法」草案目前還在行政院，若是本會期順利送進立法院，並排進議程，順利通過的話，半年內完成子法，最快明年下半年就才可能上路。

科技股助威！00946再配0.058元 不到1小時填息達陣

採月配息、受益人數達5.3萬的高股息ETF群益科技高息成長（00946）於今（3）日除息，每股配息0.058元，配息維持前一次水準，昨（2）日收盤價9.85元，除息參考價9.79元，受到大盤上漲帶動，不到1小時填息達陣，股息預計將於12月30日入帳。

爭食獨立顯卡市場！輝達續稱霸 英特爾市占突破1%

根據外媒Tom's Hardware報導，市場調研機構 Jon Peddie Research（JPR）公布最新一季獨立顯示卡市佔，整體市場在 2025 年第 3 季銷量來到 1200 萬片，季增 2.8%。雖然成長幅度不大，但市佔板塊卻出現微妙變化，輝達（NVIDIA) 雖然依舊以壓倒性優勢領先，不過 AMD 與 Intel 都悄悄向上走了一步。

記憶體飆漲！IDC：全球智慧手機明年出貨下滑 中低端安卓影響大

據市場研究公司IDC稱，由於儲存記憶體晶片價格上漲，平均售價推高至歷史新高，預計2026年全球智慧型手機出貨量將下降0.9%，其中成本敏感度高的中低端安卓系統的手機影響最大。

記憶體價格飆升衝擊毛利 研調調降明年全球遊戲機預估量

根據TrendForce最新發布報告，受到記憶體價格飆漲影響，消費性電子產品整機成本大幅拉升，並迫使終端產品定價上調，進而衝擊消費市場。TrendForce繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出貨預測後，此次也下修遊戲主機2026年出貨預測，從原先預估的年減3.5%調降至年減4.4%。