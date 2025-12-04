美降息循環、經濟軟著陸　非投等債具兩利多撐腰

▲軟著陸經濟環境，明年非投資等級債券投資展望仍偏樂觀。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會官員陸續釋出鴿派訊號，加深年底降息預期，中國信託投信表示，此時適逢溫和漸進降息循環，輔以經濟「軟著陸」的總經環境，通常會是非投等債的「黃金劇本」，11月那斯達克指數月線終止連七紅，近期轉趨震盪，投資人可望轉向受惠降息利多且具有債息收益的非投等債。

主動中信非投等債（00981D）經理人陳昱彰表示，美國經濟成功軟著陸，主要有兩個條件，首先式聯準會持續降息；其次是除AI產業外，其餘產業衰退幅度受控，以九月份點陣圖來看，目前官方預測未來2至3年經濟成長率儘管低於2%，但基本上仍維持1.5~2%的正成長，因此預期12月份點陣圖預測不會有太大改變，明年預估有2碼以上的降息空間，基準利率可望回到3%的中性水準。

陳昱彰認為，觀察聯準會過去兩次降息循環，在「降息+軟著陸」的環境下，恰好是投資非投等債的良機，觀察今年以來非投等債券各信評表現，BB級約8%以上報酬，B級約7%，CCC級以下僅5.5%。此數據背後隱含市場對未來景氣保持審慎的投資態度。所以中國信託投信的投資團隊盡可能挑選提高收益下兼顧信用風險可控的標的，以信評BB的債券為主，追求穩健息收；並以信評B的債券為輔，進可攻退可守。

陳昱彰表示，債券有一個特性，在相同信評下，不同產業、發行人、年期及償付順位上的選擇，會讓收益率有極大差異，因此更仰賴專業經理人與分析團隊的努力。如同先前分析，美國經濟接下來兩到三年可望延續「金髮女孩經濟」，也就是溫和成長的走勢，因此00981D操作策略基本上會以追求穩定息收為主，但若評估可能未來景氣逆風機率提高，包括投組信用風險、存續期間調整，及相關避險工具使用，都會主動調整，以降波動，減少投資人損失為首要目的。

中國信託投信表示，基於非投等債違約率僅小幅波動，及聯準會緩步降息讓經濟體軟著陸，對於非投等債券明年表現仍是審慎樂觀。但會持續根據最新市況進行滾動式調整。這也是主動型債券ETF具備優勢之處，適合投資人做為資產配置的一環。

