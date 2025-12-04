金管會放寬ETF連結基金2發行限制　不限主被動、海內外標的

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會自2018年起開放投信公司得募集發行「ETF連結基金」，考量ETF連結基金制度已臻成熟，參採投信投顧公會建議，放寬 ETF 連結基金主基金範圍，未來投信事業除可發行以被動ETF為主基金之連結基金外，亦得發行連結主動 ETF之產品，且無論為主動或被動ETF連結基金，其主基金均不再以國內成分證券ETF為限。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，所謂「ETF連結基金」係指基金資產至少90%以上，投資於單一檔投信公司本身所管理ETF（主基金）的基金，開放初期先以投信公司自己所發行管理台股ETF為主，投資人可以透過單筆申購、定期定額方式向基金銷售機構或投信公司申購「台股ETF連結基金」，參與台股ETF投資。

為能使向來習慣透過基金銷售機構，包括銀行、投顧、證券商等金融機構或投信公司自己本身通路投資基金的投資人，參與多元化ETF商品投資，金管會參採投信投顧公會建議，進一步放寬 ETF 連結基金之主基金範圍，未來投信事業除可發行以被動 ETF為主基金之連結基金外，亦得發行連結主動ETF之產品，且無論為主動或被動ETF連結基金，其主基金均不再以國內成分證券 ETF 為限。

根據金管會統計，截至10月底市場上共有7檔ETF連結基金、資產管理規模為429億元，主動式ETF目前有13檔、AUM約745億元，整體ETF共290檔、AUM為7.2兆元。

