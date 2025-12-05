富邦金控「有志一同」公益平台成果亮眼　首批視障陪跑員將登場臺北馬

▲富邦金控發揮金融業核心職能，將金融知識帶進全台偏鄉校園，傳遞正確理財觀念，培養財務素養。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金控今年成立「有志一同ᵀᴹ」公益平台，整合集團資源，號召環境、金融、陪伴、賽事四大類志工，服務時數突破2.8萬小時，年增27%。適逢國際志工日，富邦不僅展現公益成果，更推動運動平權，首批同仁將正式以視障陪跑員身份亮相12月臺北馬拉松，陪伴視障跑者完賽。

▲富邦金控依據各學校需求提供客製化金融教育互動課程，學生踴躍舉手參與討論，展現學習熱情與對理財議題的關注。（圖／富邦金提供）

富邦金控秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」品牌精神，致力讓金融業更有溫度，2025年富邦志工服務成果亮眼，服務人次達6,100人次，富邦並提供志工假與資源支持，讓更多同仁成為志工「邦手」，以行動守護台灣。

▲富邦金控同仁投入視障者電子書校對工作，協助提升無障礙閱讀資源，展現企業推動公益與數位平權的行動力。（圖／富邦金提供）

在「賽事志工」方面，富邦號召超過500位同仁投入世壯運、田中馬拉松等大型賽事，展現運動企業的熱情。更重要的是，富邦推動運動平權，與中華視障路跑運動協會合作「視障陪跑員計畫」，目前已有40位同仁參與，過半完成40小時練跑，並將於12月21日臺北馬拉松首次以「正式陪跑員」身份陪伴視障選手參賽，讓賽道更溫暖。

▲富邦企業志工於田中馬拉松賽事補給站為選手加油，推動運動風氣並響應綠色永續的理念。（圖／富邦金提供）

在「金融志工」方面，富邦發揮核心職能優勢，今年已號召超過2百位同仁擔任金融講師，前進多達85間學校舉辦教育活動，推廣金融知識提升。針對高中職，富邦金控與104人力銀行攜手合作，分享數位金融人員、理財專員、保險理財顧問、證券營業員4大職務，10月以來已舉辦23場課程，並前進金門、澎湖，吸引逾千名學生參加。此外，為幫助國中小學童理解金融理財，富邦規劃志工講師訓練、自製教材，整合四類金融商品，協助偏鄉孩童建立正確觀念。

「環境志工」則持續推動Run For Greenᵀᴹ計畫，協助地方生態復育；「陪伴志工」主要透過「電子書校對」支持視障者閱讀平權，累積時數逾1,450小時。





▲配合富邦「Run For Green™」計畫，志工親手種植原生樹種幼苗，守護在地生態環境。（圖／富邦金提供）

富邦金控董事長蔡明興表示，志工服務不僅是回饋社會，也是員工自我成長的契機。富邦希望透過創新公益模式，讓善意成為力量，與社會共創美好。

適逢國際志工日，富邦金控繳出亮眼的志工服務成績單，將持續擴大公益影響力，號召更多企業與民眾加入志工行列，讓善意成為台灣最美的風景。

